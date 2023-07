VIDEO Tour de France 2023, tappa di oggi: highlights e arrivo. Esulta ancora Jasper Philipsen, Adam Yates resta in giallo

Bis di Jasper Philipsen al Tour de France 2023. Dopo la vittoria di ieri, il belga dell’Alpecin-Deceuninck si ripete nella quarta tappa: grazie anche a un magnifico lavoro di preparazione del solito Mathieu van der Poel, Philipsen batte tutti in volata e conquista il quarto successo in carriera al Tour de France, il 32° totale. In chiave classifica generale nessun problema per Adam Yates, che resta dunque in Maglia Gialla.

La prima parte di gara è tranquillissima. Nessun corridore si muove infatti per andare in fuga e si prosegue dunque con un’andatura bassa fino al traguardo volante di giornata, che vede vincere sempre Jasper Philipsen, con il belga che diventa dunque virtualmente leader della classifica a punti (posizione che verrà poi rafforzata con la vittoria di tappa).

Subito dopo lo sprint intermedio allungano Benoit Cosnefroy (AG2R-Citroen) ed Anthony Delaplace (Arkea-Samsic), ma i due francesi non riescono a guadagnare troppo margine di vantaggio (massimo un minuto) e vengono poi ripresi a 23 km dall’arrivo.

Si entra così nella fase calda con il gruppo compatto: l’andatura si alza via via sempre più e a 2 km dal traguardo si arriva all’ingresso del circuito finale. Qui si assiste purtroppo a varie cadute, tra cui quelle del campione d’Europa Fabio Jakobsen (Soudal – Quick Step) e dell’italiano Jacopo Guarnieri (Lotto Dstny), e poi poco dopo si arriva negli ultimi metri in cui Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), dopo aver ricevuto il grande aiuto da Mathieu van der Poel, si conferma il più in forma di tutti in volata, chiudendo davanti all’australiano Caleb Ewan (Lotto Dstny), quindi secondo, e al tedesco Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious), terzo.

HIGHLIGHTS QUARTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Foto: LaPresse