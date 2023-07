VIDEO F1, GP Belgio 2023: highlights e sintesi. Podio per la Ferrari, doppietta Red Bull

E siamo a 8! Max Verstappen vince anche il Gran Premio del Belgio (dopo aver centrato il successo anche nella Sprint Race di ieri), dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Spa-Francorchamps il pilota olandese ha centrato il terzo successo di fila sulla pista più bella del mondo e ha ingranato l’ottavo successo consecutivo. Numeri spaventosi, assieme al 45° trionfo in carriera.

Alle sue spalle troviamo il compagno di scuderia in Red Bull, ovvero Sergio Perez, con un distacco abissale di 22 secondi, nonostante il messicano lo precedesse fino al primo cambio gomme. Completa il podio uno stoico Charles Leclerc che disputa uno dei suoi migliori GP della stagione e centra un terzo posto importante a poco più di mezzo minuto di ritardo.

Quarta posizione per Lewis Hamilton, che si fregia del giro più veloce in gara proprio sotto la bandiera a scacchi, quindi quinto Fernando Alonso che fa il massimo con la sua Aston Martin, mentre è sesto George Russell. Settimo Lando Norris, ottavo Esteban Ocon, nono Lance Stroll e decimo Yuki Tsunoda. Out subito Oscar Piastri e Carlos Sainz.

Andiamo, quindi, a rivedere gli highlights del Gran Premio del Belgio, con il successo di Max Verstappen sulla pista di Spa.

VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DEL GP DEL BELGIO





Foto: LaPresse