F1, dominio Red Bull anche in Belgio. Verstappen trionfa davanti a Perez, Ferrari sul podio con Leclerc

Non ce n’è per nessuno. Max Verstappen completa un weekend perfetto a Spa-Francorchamps e vince anche il Gran Premio del Belgio 2023, dodicesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Una gara dominata dal fenomeno neerlandese, che ha recuperato senza grandi difficoltà dalla terza fila (per la penalità di 5 posizioni causa sostituzione del cambio) dimostrando un passo nettamente superiore alla concorrenza e al compagno di squadra Sergio Perez.

45° successo in carriera, 10° dell’anno e 8° consecutivo (a -1 dal record di Sebastian Vettel nel 2013) per il due volte campione iridato, che regala inoltre al Drink Team la tredicesima affermazione di seguito contando anche Abu Dhabi 2022. Doppietta Red Bull completata da Checo, finalmente al livello richiesto dalla squadra di Milton Keynes, mentre il pole-man Charles Leclerc si deve accontentare della terza moneta riportando la Ferrari sul podio. Ritiri per Carlos Sainz e Oscar Piastri, in seguito ad un contatto in partenza.

LA GARA

Scelta aggressiva per i primi 4 della griglia e per Verstappen, che optano per la gomma soft in partenza, mentre le McLaren e Russell puntano sulla mescola media al via. Start caotico in curva 1 alle spalle del terzetto di testa, con Piastri (costretto al ritiro già a metà primo giro) e Sainz (squarcio nella pancia e problemi al fondo) che vanno al contatto danneggiando le rispettive vetture.

Verstappen ne approfitta per salire in quarta posizione, mentre Perez sfrutta l’incredibile velocità di punta della sua Red Bull sverniciando la Ferrari del pole-man Leclerc sul rettilineo del Kemmel. Sainz non rientra ai box e resta in pista nonostante i danni alla sua SF-23, lasciando strada all’Aston Martin di Alonso (da 9° a 5°) dopo tre tornate. Completano la top10 Tsunoda, Albon, Stroll e Russell, poi Norris solo 11°.

Leclerc riesce ad allungare su Hamilton, incapace a quel punto (senza DRS) di difendere la terza posizione nei confronti di Verstappen. Nel frattempo prosegue il calvario di Sainz, riassorbito dal gruppo subendo un sorpasso dopo l’altro senza possibilità di difesa. Tanti pit-stop anticipati nel midfield, tra cui la Ferrari che monta le gomme medie con Sainz.

Nella lotta per il podio, Hamilton è il primo a fermarsi per passare dalle soft alle medie dopo 12 giri in un tentativo di undercut su Leclerc per la terza piazza. Ferrari risponde prontamente alla tornata successiva, copre la strategia Mercedes e Charles mantiene la posizione su Lewis. Anche Red Bull effettua il pit-stop (prima con Perez e poi con Verstappen) in questa fase, congelando la doppietta provvisoria.

Il leader del campionato non perde tempo dopo la sosta ai box, sfrutta un treno di pneumatici leggermente più fresco del compagno di squadra e supera senza problemi Perez al 17° giro terminando così la sua rimonta. Poco più tardi arriva la pioggia (leggera) in alcuni punti del tracciato: Norris, Stroll e Russell ne approfittano per andare ai box e provare la carta delle soft nuove.

In condizioni ibride (asfalto viscido in diverse curve, asciutto nel resto del tracciato), Verstappen ha una marcia in più e allunga nettamente sugli inseguitori Perez, Leclerc e Hamilton. Ultimo e lentissimo, Sainz viene finalmente chiamato ai box per ritirarsi. Mercedes riprova l’undercut con Lewis (montando la mescola morbida) sul monegasco della Rossa, ma la Scuderia di Maranello si difende alla tornata successiva mantenendo la posizione.

Red Bull ha il tempo di reagire e fa il secondo pit-stop con entrambi i piloti, conservando la P1 con Verstappen e la P2 con Perez davanti a Leclerc e Hamilton. 5° Alonso a parità di strategia, distante però oltre 20″ dal quartetto di testa precedendo la Mercedes di Russell e la McLaren di Norris. Non cambia nulla nell’ultimo stint, con Max che vince ancora precedendo Perez, Leclerc e Hamilton (autore del giro più veloce con gomme nuove medie grazie ad un pit-stop gratis). A seguire chiudono la zona punti Alonso, Russell, Norris, Ocon, Stroll e Tsunoda.

ORDINE D’ARRIVO GP BELGIO F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+22.305 2

3 Charles LECLERC Ferrari+32.259 2

4 Lewis HAMILTON Mercedes+49.671 3

5 Fernando ALONSO Aston Martin+56.184 2

6 George RUSSELL Mercedes+63.101 1

7 Lando NORRIS McLaren+73.719 2

8 Esteban OCON Alpine+74.719 2

9 Lance STROLL Aston Martin+79.340 1

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+80.221 2

11 Pierre GASLY Alpine+83.084 1

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+85.191 2

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+95.441 2

14 Alexander ALBON Williams+96.184 3

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+101.754 2

16 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+103.071 2

17 Logan SARGEANT Williams+104.476 3

18 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+110.450 2

19 Carlos SAINZ Ferrari– 2

20 Oscar PIASTRI McLaren– – –

Foto: Lapresse