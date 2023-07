VIDEO Djokovic-Sinner 3-0, highlights semifinale Wimbledon 2023: l’italiano spreca qualche chance

Jannik Sinner è stato sconfitto da Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon. Il fuoriclasse serbo si è imposto in tre set contro il tennista italiano, il quale non ha sfigurato sull’erba britannica e ha anche avuto delle chance per prolungare l’incontro (ad esempio sul 5-4 e 40-15 nel terzo set). L’altoatesino esce a testa alta dal terzo Slam della stagione, migliorando il risultato della passata stagione, quando venne battuto sempre da Djokovic ai quarti (ma in quell’occasione si era involato sul 2-0). Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Sinner-Djokovic, semifinale di Wimbledon 2023.

VIDEO HIGLIGHTS SINNER-DJOKOVIC

Foto: Lapresse