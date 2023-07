Vela, Test Event Olimpico: Ugolini/Giubilei conquistano la vetta nei Nacra 17, Renna primo nell’IqFoil maschile

È terminata poco fa a Marsiglia la quarta giornata del test event olimpico, competizione che si svolge nelle acque che tra un anno saranno teatro della rassegna a cinque cerchi di Parigi 2024. Quest’oggi si sono disputate altre regate di tutte le classi olimpiche, ad eccezione dell’ILCA 6 e 7 che si sono fermate per un giorno di riposo: andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

In una giornata condizionata dai continui mutamenti del vento, gli italiani che si mettono maggiormente in luce sono Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei nei Nacra 17. I due azzurri vincono tutte le tre regate odierne e salgono in prima posizione generale con 12 punti netti, a +6 dai tedeschi Kohlhoff/Stuhlemmer (18), secondi, e dai neozelandesi Wilkinson/Dawson (18), terzi.

Molto bene anche Nicolò Renna nell’IqFoil maschile. L’italiano splende anche nel secondo giorno e conquista la vetta della classifica con 15 punti netti. Seguono da vicino l’azzurro il francese Nicolas Goyard, secondo con 16, e lo statunitense Noah Lyons, terzo con 20. Nell’iQFoil femminile, invece, giornata buona per Giorgia Speciale, che rimane in quinta posizione (18) grazie al sesto posto ottenuto nell’unica regata disputatevi oggi.

Nel 470 misto scalano dalla settima all’ottava posizione Giacomo Ferrari/Bianca Caruso (48) a causa dello score odierno di 5-14. Dopo otto regate in testa ci sono gli spagnoli Xammar Hernandez/Brugman Cabot (28), seguiti dai francesi Lecointre/Mion (28) e dagli australiani Jerwood/Nicholas.

Nel Formula Kite maschile Lorenzo Boschetti ottiene un 16° e un sesto posto e resta fermo in nona piazza (54). Davanti guida la classifica il francese Axel Mazzella con 13,2 punti netti. A seguire il britannico Bainbirdge, secondo con 21, e il rappresentante di Singapore Maeder, terzo con 27. Nel Formula Kite femminile, invece, Sofia Tomasoni chiude la giornata con uno score di DNF-DNF-5 e scende in 11ma posizione con 73,8 punti netti. Dopo due giornate di regate comanda la gara la francese Nolot (11 punti netti) davanti alla britannica Eleanor Aldridge (16) e alla statunitense Daniela Moroz (23).

Nel 49erFX gli azzurri Germani/Bertuzzi perdono quattro posizioni rispetto a ieri e sono dunque ora 14° con 53 punti netti (al primo posto ci sono gli olandesi Van Aanholt/Duetz a quota 14). Male infine anche Crivelli Visconti/Calabró nel 49er: i due italiani continuano a faticare nelle acque di Marsiglia e guadagnano soltanto una posizione rispetto a ieri, portandosi dunque al 16° posto.

Foto: Sailing Energy