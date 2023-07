Tuffi, Mondiali 2023: Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia accedono alla semifinale dai tre metri

Dopo una maratona di quasi cinque ore, Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia staccano il biglietto per la semifinale dei tre metri maschili ai Mondiali di Fukuoka. Un’eliminatoria lunghissima con 68 atleti presenti, con gli atleti che hanno aspettato tantissimo tempo tra un tuffo e l’altro. Gli azzurri si sono ben comportati con Tocci quinto e Marsaglia dodicesimo.

A vincere l’eliminatoria è stato il cinese Wang Zongyuan, che è riuscito a toccare quota 500 punti (500.95), nonostante i soli 60 punti nel quadruplo e mezzo avanti. Secondo posto per il britannico Daniel Goodfellow (459.70), che ha preceduto l’altro cinese Long Daoyi (452.70) ed il messicano Osmar Olvera Ibarra (443.70).

Davvero fenomenale l’eliminatoria di Giovanni Tocci, che si è piazzato in quinta posizione con 434.80. Un punteggio molto alto per il calabrese che ha quasi toccato i 75 punti con triplo e mezzo avanti carpiato e con il doppio e mezzo avanti con due avvitamenti carpiato. Una sola sbavatura con il doppio e mezzo indietro carpiato (60.00), mentre la conclusione è stata semplicemente stellare con un triplo e mezzo ritornato raggruppato con cui ha sfondato anche il muro degli 80 punti (81.60).

Stacca il biglietto per la semifinale anche Lorenzo Marsaglia, dodicesimo con il punteggio complessivo di 403.20. Dopo un buon avvio soprattutto con il doppio e mezzo avanti con due avvitamenti carpiato (71.40), il romano ha commesso un errore nel doppio e mezzo indietro carpiato (52.50). La reazione del campione europeo di Roma non si è fatta attendere prima con un triplo e mezzo rovesciato raggruppato da 71.75 e poi soprattutto con un eccellente triplo e mezzo ritornato raggruppato da 74.80 punti.

Le fatiche odierne per Tocci e Marsaglia non sono assolutamente finite. Infatti alle 8.30 è in programma la semifinale. Un appuntamento importantissimo per i due azzurri, che ora hanno l’obiettivo di chiudere tra i primi dodici e prendersi anche il pass olimpico.

FOTO: LaPresse