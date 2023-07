Tour de France 2023, tappa di oggi Saint-Quentin-en-Yvelines – Paris: orari, percorso, favoriti. Passerella finale, Philipsen il più atteso

Siamo arrivati alla conclusione del Tour de France 2023. In scena l’ultima frazione, la passerella finale da Saint-Quentin-en-Yvelines a Parigi. Andiamo a scoprire la tappa nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

ALTIMETRIA E PERCORSO Prima parte leggermente mossa, ma che sarà affrontata ovviamente a velocità bassissime. In scena anche l’ultimo GPM di questa Grande Boucle: il quarta categoria di Côte du Pavé des Gardes (1.3 km al 5.9% di pendenza media). Poi gli ultimi 70 chilometri nel consueto circuito che porta sui Campi Elisi.

FAVORITI

Gran battaglia per lo sprint finale, anche se il successo, almeno sulla carta, sembra essere chiuso a pochissimi nomi. Il più atteso è ovviamente Jasper Philipsen che vuole chiudere il cerchio trionfando sui Campi Elisi in Maglia Verde. Va a caccia del successo anche Dylan Groenewegen: il neerlandese della Jayco AlUla è stato il più vicino al belga dell’Alpecin-Deceuninck in questa Grande Boucle. Si getteranno nello sprint anche Bryan Coquard (Cofidis) e Mads Pedersen (Lidl-Trek) ma li vediamo più piazzati che vincenti. In casa azzurra speranza di top-10 per Luca Mozzato (Arkea Samsic).

PROGRAMMA VENTUNESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Domenica 23 luglio

Ventunesima tappa: Saint-Quentin-en-Yvelines – Paris (115.1 km)

Orario di partenza: 16.30

Orario d’arrivo: 19.30 circa

VENTUNESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 17.15; Eurosport 1 HD dalle 16.00

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 17.15; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 16.00

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 16.15