Tour de France 2023, tappa di oggi Pau-Laruns: orari, percorso, favoriti. Si sfidano i big o arriva la fuga?

Si torna a salire dopo due volate al Tour de France 2023. Promette spettacolo la quinta tappa: da Pau a Laruns di 162,7 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, orari, favoriti e programma.

ALTIMETRIA E PERCORSO

Si inizierà con 60 km di pianura, poi i corridori dovranno affrontare il Col de Soudet (15.2 km al 7,2%). Seguirà una lunga discesa, prima di un altro breve tratto leggero che porterà all’inizio del Col d’Ichère (4.2 km al 7%). Una volta superata quest’ultima asperità, si scenderà lungo una breve discesa e poi ci sarà da affrontare il Col de Marie Blanque (7.7 km all’8,6%), ultima asperità di giornata. Dalla cima al traguardo mancheranno 18,5 km, che saranno suddivisi in una parte di discesa e un successivo tratto in leggerissima salita che continuerà fino all’arrivo.

FAVORITI

Quello odierno potrebbe essere uno scenario visto già nelle prime due frazioni: un drappello ristretto a giocarsi la volata. In ogni caso da seguire la sfida tra i due big, Tadej Pogacar (UAE Emirates) e Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), che si potrebbero dare battaglia per i secondi di bonus sul GPM. Da tenere d’occhio ovviamente la Maglia Gialla Adam Yates e il suo gemello Simon Yates. Occhio che oggi potrebbe essere anche giornata da fughe da lontano, in casa Italia occasione per Alberto Bettiol.

PROGRAMMA QUINTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Mercoledì 3 luglio

Terza tappa: Pau-Laruns (162,7 km)

Orario di partenza: 13:25

Orario d’arrivo: 17.30 circa

La quinta frazione del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14:45 e a pagamento su Eurosport 1 HD dalle 12:45. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14:45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12:45. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle 12:50

QUINTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 HD dalle 12.45

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 12.45

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.50

Foto: Lapresse