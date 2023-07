Tour de France 2023, prove di pace in Jumbo-Visma? Vingegaard e Van Aert smorzano le polemiche…

Il Tour de France 2023 è partito all’insegna dell’incertezza, con tappe avvincenti e mai banali ma, soprattutto, con i rumorosi dissidi interni al team Jumbo-Visma. La seconda frazione della Grande Boucle, infatti, aveva fatto scaturire notevoli polemiche tra Wout Van Aert e Jonas Vingegaard con una gestione conclusiva della tappa che aveva fatto deflagrare il risentimento tra i due.

Ma, a quanto pare, lo strappo è stato ricucito con l’intervento, anche, dei dirigenti del team olandese. Prima c’ha pensato il direttore sportivo Grischa Niermann, quindi è arrivato il team manager Merijn Zeeman, a mettere la parola “fine” alle varie supposizioni. “C’è una straordinaria mentalità vincente in questa squadra, e se Wout non vince quando ne ha la possibilità, c’è grande delusione da parte di tutti. Non siamo destabilizzati da ciò che viene detto sui social, dalle critiche, tutto questo non ci influenza”. (Fonte: TuttoBiciWeb).

A questo punto entra in scena lo stesso Van Aert, pedina fondamentale per l’eventuale bis al Tour de France di Vingegaard. “Ero molto deluso per non aver vinto, anche se ci siamo andati vicino. Non è stato così strano ovviamente, avevo solo bisogno di un po’ di tempo per elaborare ciò che era accaduto. C’è stata sicuramente una discussione all’interno del team su quanto accaduto. Volevamo vincere la tappa e se questo obiettivo non si raggiunge, allora bisogna guardare come poterci riuscire la prossima volta. È stato un finale difficile, ma è andata così”.

Il belga prosegue nel suo racconto: “Il ruolo di Jonas? È stato anche grazie a lui che ho avuto ancora la possibilità di correre nel finale. Se fosse andato dietro a Pogacar dopo la salita, sicuramente non avrei avuto possibilità di giocarmi la vittoria. Se Jonas fosse andato via sicuramente si sarebbe lasciato alle spalle molti uomini di classifica, ma non lo ha fatto. Il piano era di vincere la tappa con me, ma quando rivedi cosa é successo nel finale, allora ti accorgi che avresti potuto fare le cose diversamente. Ma è sempre facile parlare dopo”.

Van Aert conclude e prova a chiudere ogni polemica: “Jonas avrebbe potuto fare di più, ma come ho detto, è facile parlare col senno di poi. Le critiche nei suoi confronti sono state sicuramente ingiustificate. Mancano ancora tre settimane alla fine del Tour e so che ci sono ancora opportunità per vincere”.

