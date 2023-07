Tour de France 2023, Jasper Philipsen: “Ritrovato van der Poel al momento giusto. Maglia verde? Siamo ancora alla quarta tappa”

Doppietta di Jasper Philipsen a Nogaro. Il belga della Alpecin-Deceuninck si prende anche la quarta tappa del Tour de France, evitando la moltitudine di cadute negli ultimi 2000 metri e firmando il back to back grazie ancora una volta ad un maestoso Mathieu van der Poel, che gli ha tirato una volata da applausi.

Philipsen è rimasto sempre nelle posizioni migliori, staccandosi dalla ruota del suo capitano ai 100 metri dal traguardo e lasciandosi alle spalle Caleb Ewan (Lotto-Dstny) e Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious), con le posizioni invertite rispetto a ieri a Bayonne. Con questo successo e i 20 punti del traguardo volante di giornata, diventa il nuovo titolare della maglia verde, strappandola dalle spalle di Victor Lafay della Cofidis.

“Oggi la conferma è arrivata rapidamente, per fortuna – debutta Philipsen davanti ai microfoni con un divertito riferimento a ieri, quando ha dovuto attendere quindici minuti prima di essere ufficializzato come vincitore – . Tappa semplice oggi, tutti volevano salvare le energie per i Pirenei. Ho sentito che ci sono state un po’ di cadute, spero che nessuno abbia avuto conseguenze gravi. Nel finale ho perso qualche uomo, ma ho ritrovato Mathieu van der Poel nel momento giusto, avevo quasi i crampi, ma è stato abbastanza per vincere“.

Con i due successi consecutivi, ora il velocista belga può candidarsi alla maglia verde, che vestirà da domani, forte dei 150 punti conquistati fino ad oggi. Ma lo sprinter non vuole fare voli pindarici: “Ci posso pensare con queste due vittorie, ma siamo ancora alla quarta tappa, bisogna avere pazienza“.

Foto: LaPresse