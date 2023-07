Tour de France 2023: Jasper Philipsen cala il poker in volata, battuto Groenewegen. Settimo Mozzato

Undicesima tappa tranquilla al Tour de France 2023. Tornano in scena i velocisti alla Grande Boucle, nella Clermont-Ferrand – Moulins ad imporsi è ancora una volta Jasper Philipsen. Devastante il belga in Maglia Verde che oggi riesce a distruggere la concorrenza agguantando la quarta vittoria di tappa in questa corsa. Resta senza patemi in Maglia Gialla Jonas Vingegaard che si lancia verso le Alpi da leader della classifica generale.

Pronti, via ed è andata la fuga di giornata. Tre uomini all’attacco: Andrey Amador (EF Education-EasyPost), Matis Louvel (Team Arkéa Samsic) e Daniel Oss (TotalEnergies). Vantaggio massimo raggiunto di 3′, con le squadre dei velocisti concentrate a chiudere il gap in chiave volata.

Oss ha tentato l’impresa, diventando ovviamente il più combattivo di giornata: il trentino ha proseguito l’azione solitaria fino ai 20 chilometri al traguardo, quando è stato raggiunto dal gruppo lanciatissimo verso un finale bagnato dalla pioggia.

Volata più confusa, ma con il consueto finale: ha provato a lanciarla lunga Dylan Groenewegen (Jayco AlUla), ma Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) è stato devastante ed è riuscito a saltarlo sul finale, dominando in lungo e in largo. Terza piazza per Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious). Da sottolineare ancora un piazzamento per Luca Mozzato (Team Arkéa Samsic), settimo.

