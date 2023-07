Tour de France 2023: il borsino della tappa di oggi. Vingegaard può guadagnare a cronometro

Ci siamo, inizia la terza settimana del Tour de France 2023. Come in ogni spettacolo che si rispetti, l’ultimo atto è quello in cui tutti i nodi vengono al pettine ed in cui i colpi di scena abbondano. Allo stesso modo l’ultima settimana della Grande Boucle terrà gli spettatori con il fiato sospeso e ad ogni chilometro potrà esserci un momento decisivo. La tappa di oggi, che apre l’ultimo atto, presenta l’unica cronometro di questa edizione, potenziale crocevia in termini di vittoria finale.

22,4 km da Passy a Combloux che potranno dirci tanto sui valori di forza tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. I due grandi concorrenti per la vittoria finale sono infatti anche i principali favoriti della tappa odierna, dato che il percorso nel finale presenterà una salita di 6 km con pendenze vicine alla doppia cifra nella prima parte ed intorno al 5% nella seconda.

Per quanto visto sinora, il danese sembra il candidato numero uno al successo. Sul passo è sembrato avere qualcosa in più rispetto al rivale che si è mostrato superiore sullo scatto e sull’esplosività. Pogacar è però ovviamente un grande interprete delle prove contro il tempo e nell’avvicinamento al Tour ha corso moltissimi sulla bici da cronometro durante la convalescenza dopo l’operazione al polso.

Tra i due litiganti, l’unico che sembra poter interpretare il ruolo del terzo è Wout van Aert. A cronometro sono pochi ad andare come lui e certo non ha paura della salita finale, alla quale dovrà arrivare però con margine se vuole stare davanti ai due “titani”. Da tenere d’occhio anche le chance di Simon Yates e Pello Bilbao, solitamente molto a loro agio su questo tipo di percorsi.

Si giocheranno le proprie carte anche gli altri uomini di classifica come Carlos Rodriguez e Adam Yates, mentre ci sarà da guardare con attenzione alle prove di specialisti come Stefan Küng, Remi Cavagna, Alberto Bettiol e Nelson Oliveira, o di passisti scalatori come Mattias Skjelmose, Matteo Jorgenson e Alexey Lutsenko.

BORSINO FAVORITI SEDICESIMA TAPPA CRONOMETRO TOUR DE FRANCE 2023

***** Jonas Vingegaard

**** Tadej Pogacar, Wout van Aert

*** Simon Yates, Pello Bilbao, Carlos Rodriguez

** Adam Yates, Remi Cavagna, Mattias Skjelmose, Matteo Jorgenson

* Alexey Lutsenko, Stefan Küng, Nelson Oliveira, Alberto Bettiol, Wilco Kelderman

