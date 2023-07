Tour de France 2023: il borsino della tappa di oggi. Philipsen a caccia di uno storico pokerissimo

Dopo le due giornate che hanno probabilmente deciso la vittoria finale, il Tour de France torna a concedersi una giornata “tranquilla” in cui saranno gli sprinter a tornare protagonisti. 184.9 km da Moûtiers a Bourg-en-Bresse con sole due semplici asperità nella parte centrale, la Côte de Chambéry-le-Haut (1.6 km al 4.3%) e la Côte de Boissieu (2.6 km al 4.8%). Se le squadre dei velocisti avranno energie per controllare la fuga, anche due brevi strappi nel finale non dovrebbero impedire la volata.

Inutile girarci troppo intorno, il grande favorito è ancora Jasper Philipsen. Il belga ha sin qui dominato ogni singola volata di questa edizione (fatta eccezione per quella sulla rampa verso Limoges) ed andrà a caccia del quinto successo, un pokerissimo riuscito nel nuovo millennio ai soli Mark Cavendish e Marcel Kittel (oltre a Lance Armstrong, nel Tour 2004 da cui fu poi squalificato). Sulla carta potrebbe anche essere stato uno dei velocisti a soffrire meno la salita, rendendolo un candidato ancora più forte per la vittoria.

Per lo stesso motivo, il nome di Wout van Aert è probabilmente quello del primo sfidante. Il belga va ancora alla ricerca del primo successo e la tappa odierna potrebbe essere la sua migliore occasione. Anche Dylan Groenewegen è tra le “vittime” del dominio di Philipsen e proverà a cercare il successo. Attenzione anche a Mads Pedersen e Bryan Coquard, altri due che potrebbero aver digerito bene le salite.

Nonostante i tanti ritiri tra i velocisti, non mancheranno i corridori che vorranno gettarsi nella mischia, tra cui certamente non mancherà Luca Mozzato, già piazzato ed apparso in crescita. Gli altri corridori che punteranno al successo sono Cees Bol, Alexander Kristoff, Jordi Meeus (o Danny van Poppel) e Sam Welsford, senza dimenticare velocisti più resistenti come Magnus Cort, Peter Sagan e Corbin Strong.

BORSINO FAVORITI DICOTTESIMA TAPPA CRONOMETRO TOUR DE FRANCE 2023

***** Jasper Philipsen

**** Wout van Aert, Dylan Groenewegen

*** Mads Pedersen, Bryan Coquard, Luca Mozzato

** Cees Bol, Alexander Kristoff, Jordi Meeus, Sam Welsford

* Danny van Poppel, Magnus Cort, Peter Sagan, Corbin Strong.

Foto: LaPresse