LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Bettiol ci prova con una fuga?

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della diciottesima tappa del Tour de France 2023, appuntamento clou della stagione estiva del panorama ciclistico internazionale.

Frazione decisamente più “soft” rispetto a quella di ieri, in cui era presente la scalata del Col de la Loze, vetta più alta della 110ma edizione della Grande Boucle, conclusasi con la vittoria dell’austriaco Felix Gall. Soltanto due i GPM che gli atleti si contenderanno quest’oggi, entrambi di quarta categoria: la Côte de Chambéry-le-Haut (1.6 km al 4.3%), e la Côte de Boissieu (2.6 km al 4.8%), rispettivamente posti a 123 e 80 chilometri dal traguardo di Bourg-en-Bresse. Non ci sono strappi per poter fare una differenza sostanziale in ottica classifica, ma il percorso di oggi può essere molto interessante per qualche tentativo in fuga. Più difficile che gli sprinter possano giocarsi la vittoria, visto che il percorso, nonostante non presenti asperità degne di nota, è decisamente mosso.

Dopo il tracollo di Tadej Pogacar (UAE Emirates Team), il danese Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) è ormai a un passo dal secondo Tour consecutivo: a quattro giornate dal termine, il 26enne di Hillerslev ha 7’35” sullo sloveno e 10’45” su Adam Yates (UAE Emirates Team). Considerando che, tra quelle rimaste, solamente la tappa di sabato sarà decisamente impegnativa, i giochi per la maglia gialla sembrano essersi conclusi. Più interessante il discorso relativo alla frazione odierna: il profilo del percorso può stuzzicare la fantasia di Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), una cui vittoria metterebbe la parola fine alla striscia negativa di 82 frazioni senza successi per i corridori italiani.

