Tour de France 2023: il borsino della tappa di oggi. Duello Philipsen-Jakobsen nella prima volata

Dopo due giornate di battaglia e spettacolo, il Tour de France affronta alla terza giornata la prima frazione “tranquilla”. 193,5 km da Amorebieta-Etxano a Bayonne che porteranno la corsa dai Paesi Baschi definitivamente in Francia, dove dovrebbe tenersi la prima volata di questa edizione.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 12.45

In queste zone la pianura non è mai veramente tale ed infatti nella prima metà del percorso i corridori dovranno affrontare quattro salite non particolarmente impegnative ma in cui i velocisti dovranno difendersi. Il finale sarà ricco di saliscendi che potrebbero fungere da trampolino di lancio per chi volesse anticipare la volata.

I velocisti in partenza sono tante ed altrettante sono le squadre che non vorranno farsi sfuggire la prima occasione per uno sprint. Tra queste ci sarà anche la Alpecin Deceuninck di Jasper Philipsen, insieme a Fabio Jakobsen il grande favorito odierno. I due si sono dati battaglia al Giro del Belgio ed andranno a caccia di un successo prestigioso a Bayonne.

A fare da terzo incomodo potrebbe pensarci Dylan Groenewegen ma attenzione anche a Wout van Aert, evidentemente innervosito dal finale di ieri. Mark Cavendish avrà la prima chance per battere il record di vittorie di tappa al Tour e sarà, insieme a Caleb Ewan, Mads Pedersen e Sam Welsford, tra gli sfidanti più accreditati dei favoriti d’obbligo.

BORSINO FAVORITI TERZA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

***** Jasper Philipsen

**** Fabio Jakobsen

*** Wout van Aert, Dylan Groenewegen

** Mark Cavendish, Caleb Ewan, Mads Pedersen, Sam Welsford

* Phil Bauhaus, Biniam Girmay, Jordi Meeus, Alexander Kristoff, Bryan Coquard

Foto: LaPresse