Tiro con l’arco, Universiadi 2023: Italia in finale per il bronzo nel ricurvo maschile a squadre

A Chengdu, in Cina, nella prima giornata di gare della 31ma edizione delle Universiadi Estive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al 2023, sono andate in scena le qualificazioni del tiro con l’arco, con ricurvo e compound, maschile e femminile, e poi si sono tenute le gare a squadre, sia maschili che femminili, del ricurvo.

Nelle qualificazioni del ricurvo maschile Matteo Bilisari si è classificato 9° con 667, mentre Matteo Borsani ha chiuso 11° con 662, infine Francesco Gregori è terminato 16° con 656. L’Italia si è così classificata terza nella graduatoria a squadre e negli ottavi di finale ha battuto la Slovacchia per 6-0, prima di piegare la Malesia ai quarti per 5-4. In semifinale è arrivato lo stop contro Cina Taipei per 3-5, e così per gli azzurri domenica ci sarà la finale per il bronzo contro l’India. Duello per l’oro tra Corea del Sud e Cina Taipei.

Nelle qualificazioni del ricurvo femminile Aiko Rolando ha chiuso 13ma a quota 636, mentre Nicole Degani è giunta 36ma con 596, infine Sara Noceti si è classificata 44ma con 559. L’Italia nella graduatorie a squadre è giunta nona ed agli ottavi ha incrociato il Kazakistan, che ha vinto per 3-5. Finale per l’oro tra Corea del Sud e Cina, sfida per il bronzo tra Francia ed India.

Nelle qualificazioni del compound maschile Antonio Brunello si è classificato 11° con 683, mentre Alex Boggiatto e Viviano Mior hanno chiuso rispettivamente 27° e 28°, entrambi a quota 664. Nelle qualificazioni del compound femminile Elisa Bazzichetto si è classificata 13ma con 670, mentre Sara Ret è giunta 15ma con 668, infine Paola Natale ha chiuso 32ma con 615.

Foto: World Archery