Tiro a volo, i convocati dell’Italia nel trap per i Mondiali: c’è Jessica Rossi, assente De Filippis

Prosegue il conto alla rovescia in vista dei Campionati Mondiali 2023 di tiro a volo, che si disputeranno a Baku dal 14 al 24 agosto. La capitale azera sarà teatro di una rassegna iridata estremamente importante in chiave qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024, con l’Italia pronta a dare la caccia ai pass che ancora mancano all’appello.

A poco più di due settimane dall’inizio della manifestazione, la FITAV ha comunicato quest’oggi le scelte definitive del Commissario Tecnico Marco Conti per quanto riguarda la squadra azzurra di trap. In campo femminile Jessica Rossi e Silvana Stanco verranno affiancate da Maria Lucia Palmitessa, che ha conquistato il terzo e ultimo posto da titolare in seguito alle ultime selezioni interne andate in scena proprio durante il raduno di Baku.

La formazione maschile verrà composta invece da Giovanni Pellielo, Massimo Fabbrizi e Daniele Resca, con quest’ultimo che si è guadagnato la chiamata al termine dei trials. Assente per strategia Mauro De Filippis, vincitore degli European Games (e della quota olimpica non nominale) un mese fa a Cracovia, in modo da concedere ad altri connazionali la possibilità di conquistare il secondo pass a cinque cerchi per il Bel Paese.

A Baku verranno assegnate quattro carte olimpiche per Parigi nel trap maschile, escludendo da questo discorso gli atleti e le Nazioni che hanno già strappato la qualificazione negli appuntamenti precedenti.

Foto: Lapresse