Tiro a volo, Giochi Europei 2023: Italia d’oro nel trap femminile a squadre! Annichilita la Turchia

L’Italia conquista con merito l’oro nella specialità non olimpica del trap femminile a squadre del tiro a volo ai Giochi Europei 2023: Jessica Rossi, Giulia Grassia e Silvana Maria Stanco dominano la finale contro la Turchia, mentre il bronzo va alla Germania.

Nel Gold Medal Match l’Italia di Jessica Rossi, Giulia Grassia e Silvana Maria Stanco domina la Turchia di Dilara Kizilsu, Rumeysa Kaya e Safiye Temizdemir, annichilita con un 6-0 senza appello. Le azzurre dominano la prima serie, vinta per 14-11, poi incamerano la seconda di misura, per 13-12, infine trionfano nella terza con un eloquente 11-6 che chiude i conti e consegna l’oro all’Italia.

Il Bronze Medal Match premia la Germania di Sarah Bindrich, Bettina Valdorf e Kathrin Murche, che piega per 6-5 allo shoot off la Finlandia di Mopsi Veromaa, Satu Makela-Nummela e Noora Antikainen. Le finniche vincono la prima serie per 13-12, ma le teutoniche si aggiudicano la seconda per 12-11. Finlandia di nuovo avanti dopo il 13-12 della terza serie, poi il 12-12 della quarta fissa lo score sul 5-3, ma la Germania vince la quinta per 12-9 e porta la contesa allo shoot off, dove a spuntarla sono proprio le teutoniche per 2-1.

GOLD MEDAL MATCH

1 Italia 14 13 11 6

2 Turchia 11 12 6 0

BRONZE MEDAL MATCH

3 Germania 12 12 12 12 12 5 +2 6

4 Finlandia 13 11 13 12 9 5 +1 5

Foto: FITAV