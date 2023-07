Tiro a volo, FENOMENI SENZA TEMPO! Jessica Rossi e Giovanni Pellielo (53 anni) trionfano nel trap misto ai Giochi Europei

Due coppie italiane salgono sul podio nella specialità non olimpica del trap misto del tiro a volo ai Giochi Europei 2023: la medaglia d’oro va ad Italia 1 di Jessica Rossi e Giovanni Pellielo, mentre quella di bronzo viene conquistata da Italia 2 di Mauro De Filippis e Giulia Grassia. Argento alla Gran Bretagna.

Nel Gold Medal Match il titolo va ad Italia 1 di Jessica Rossi e Giovanni Pellielo, che regola Gran Bretagna 1 di Matthew John Coward Holley e Lucy Charlotte Hall con il punteggio di 6-4. Pareggio per 9-9 nella prima serie, poi gli azzurri sono perfetti sia nella seconda che nella terza, vinte rispettivamente per 10-8 e 10-9, e scappano via sul 5-1. I britannici accorciano nella quarta serie, vinta per 10-9, ma l’8-8 della quinta regala agli azzurri la medaglia d’oro sul 6-4.

Nel Bronze Medal Match il gradino più basso del podio va ad Italia 2 di Mauro De Filippis e Giulia Grassia, che piega Finlandia 2 di Noora Elina Antikainen e Jukka Kalevi Laakso con lo score di 6-4. Parità per 9-9 nella prima serie, poi i finnici mettono il naso avanti vincendo la seconda per 10-9. Gli azzurri ribaltano la situazione vincendo terza e quarta serie rispettivamente per 9-8 e 9-7, poi il 9-9 della quinta dà ad Italia 2 il punto della vittoria per 6-4.

GOLD MEDAL MATCH

1 Italia 1 9 10 10 9 8 6

2 Gran Bretagna 1 9 8 9 10 8 4

BRONZE MEDAL MATCH

3 Italia 2 9 9 9 9 9 6

4 Finlandia 2 9 10 8 7 9 4

Foto: FITAV