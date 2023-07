Tiro a segno, Mondiali Junior Changwon 2023: nella carabina tre posizioni 39ma Carlotta Salafia e 54ma Anna Schiavon

Proseguono a Changwon, in Corea del Sud, i Mondiali Junior 2023 di tiro a segno: nella quinta giornata di finali protagonista la specialità della carabina tre posizioni da 50 metri femminile. In casa Italia si registrano il 39° posto di Carlotta Salafia ed il 54° di Anna Schiavon.

In finale il successo va all’elvetica Vivien Joy Jaeggi, la quale domina e supera nel duello finale, per 457.3 a 455.7, la kazaka Arina Altukhova. Terza piazza per l’altra svizzera Emely Jaeggi a quota 445.0. Fuori nelle qualificazioni sia Carlotta Salafia, 39ma con 578 (21x), sia Anna Schiavon, 54ma a quota 572 (20x). Nella graduatoria a squadre successo per la Svizzera con 1758 (90x), davanti alla Germania, seconda con 1757 (91x), ed agli Stati Uniti, terzi con 1751 (88x). Non era in gara l’Italia, dato che le azzurre presenti nelle qualificazioni erano soltanto due.

Nella prima parte delle qualificazioni della pistola automatica da 25 metri maschile, Matteo Mastrovalerio è 19° con 284 (9x). Anche in questo caso nella graduatoria a squadre non è presente l’Italia in quanto c’è un solo azzurro in gara nelle eliminatiorie.

Foto: LaPresse