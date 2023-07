Tiro a segno, Mondiali Junior Changwon 2023: nella carabina da 10 metri a squadre è settima l’Italia maschile

Proseguono a Changwon, in Corea del Sud, i Mondiali Junior 2023 di tiro a segno: nella terza giornata di finali protagoniste le specialità individuali della carabina ad aria compressa da 10 metri. Settimo posto per l’Italia nella graduatoria a squadre della prova maschile.

Nella finale maschile successo del transalpino Romain Aufrere, che beffa per 0.2 il cinese Wang Honghao (251.2 a 251.0), mentre completa il podio l’indiano Umamahesh Maddineni, terzo a quota 229.0. Così nelle qualificazioni gli azzurrini: 24° Gabriele Biondi con 623.9, 35° Michele Bernardi con 621.4, 43° Luca Sbarbati con 618.9. Nella classifica a squadre vittoria dell’India con 1886.7, davanti alla Cina, seconda con 1883.5, ed alla Corea del Sud, terza con 1873.9. Italia settima a quota 1864.2.

Nella finale femminile affermazione della norvegese Synnoeve Berg, la quale batte per mezzo punto, 251.8 contro 251.3, la cinese Wang Zifei. Terza piazza per l’altra cinese Jiao Ruoxuan a quota 229.7. Fuori nelle qualificazioni sia Carlotta Salafia, 31ma con 626.7, sia Anna Schiavon, 54ma a quota 623.1. Nella graduatoria a squadre successo per la Cina con 1892.0, nuovo record del mondo di categoria, davanti all’India, seconda con 1886.8, ed alla Norvegia, terza con 1883.8. Non era in gara l’Italia, dato che le azzurre presenti nelle qualificazioni erano soltanto due.

Foto: LaPresse