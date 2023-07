Tennis, Shapovalov infortunato a Wimbledon: a rischio la partecipazione alla Coppa Davis contro l’Italia?

Una delle più grosse sorprese degli ottavi di finale del torneo maschile di Wimbledon è stato il ko di Denis Shapovalov contro il russo Roman Safiullin, che sarà quest’oggi l’avversario di Jannik Sinner. Ma il canadese, semifinalista due anni fa, non era al meglio delle proprie condizioni fisiche.

Durante la conferenza stampa post partita, Shapovalov ha difatti annunciato di avere un problema ad un ginocchio da diverso tempo, su cui ha giocato sopra soltanto per amore di Wimbledon, convinto di poter fare più strada possibile. E difatti ha parlato di un periodo di tempo ‘lontano dal tennis’, senza però quantificarlo in maniera precisa.

Secondo Lorenzo Fares, voce di SuperTennis, Denis Shapovalov resterà fermo per diverso tempo e addirittura sarebbe a rischio per il girone di Coppa Davis di metà settembre, con il suo Canada inserito nel raggruppamento di Bologna assieme a Svezia, Cile e soprattutto Italia.

Una brutta notizia dunque per i campioni in carica, che già fanno fatica a poter contare su Felix Auger-Aliassime, autore al momento di un 2023 ai limiti del disastroso, con una sola vittoria conquistata negli ultimi tre mesi. Al contempo, la selezione di Filippo Volandri potrebbe trovarsi di fronte una rivale meno complicata da affrontare per la qualificazione alle Final 8 di Malaga dal 21 al 26 novembre.

Foto: LaPresse