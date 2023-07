Tennis, Novak Djokovic salta il Masters 1000 di Toronto: “È la cosa migliore per me”

In seguito alla sconfitta nella finale di Wimbledon contro Carlos Alcaraz, Novak Djokovic ha deciso di allungare il suo periodo di pausa saltando il Masters 1000 di Toronto, uno dei tornei più importanti nel percorso di avvicinamento allo US Open.

Queste le parole del serbo nel comunicare la sua decisione: “È sempre un piacere per me andare a giocare in Canada ma, dopo aver parlato con il mio team, abbiamo deciso di saltare il torneo di Toronto. Siamo convinti che al momento sia la cosa migliore per me”.

“Voglio ringraziare il direttore del torneo Karl Hale per aver compreso la mia decisione – ha continuato il 5 volte vincitore del torneo di Toronto – mi auguro di poter tornare al più presto su questi campi per giocare davanti allo splendido pubblico canadese”.

Foto: LaPresse