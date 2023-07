Tennis, Marketa Vondrousova: “Una sensazione incredibile, non so come ho fatto”

Una vera e propria favola sportiva. La tennista numero 42 del mondo Marketa Vondrousova ha vinto la Finale femminile di Wimbledon 2023 sconfiggend la favorita Ons Jabeur con un doppio 6-4 6-4 e scrivendo una pagina di storia indelebile della disciplina: è infatti la prima volta che una giocatrice non testa di serie trionfa nel celeberrimo torneo inglese (nell’era Open).

Una vittoria inaspettata, arrivata proprio un anno dopo il suo forfait forzato del 2022, dove è stata fermata da un infortunio al polso. Apparsa ancora incredula, dopo essersi presa i meritati applausi del Center Crowd la ceca ha commentato la sua incredibile prestazione.

“Non so cosa stia succedendo, è una sensazione incredibile – ha detto Vondrousova – Dopo tutto quello che ho passato, l’ultima volta ero con un gesso al polso, è incredibile che io possa stare qui e tenere in mano il trofeo. Il tennis è pazzesco. Non so come ho fatto. Le rimonte non sono facili, non sai mai cosa aspettarti. Speravo di poter tornare a questo livello e ora sono qui”.

E per celebrare il trionfo ad ovest di Londra, la nativa di Sokolov andrà a bere in pieno stile londinese una meritata birra: “Ora penso che andrò a bere un po’ di birra. Sono state due settimane estenuanti e negli ultimi giorni mi stavo rimettendo in sesto. Ero così nervosa prima di questa partita. Grazie mille ragazzi per il supporto e per essere venuti qui””,

Foto: LaPresse