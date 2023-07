Tennis, Jabeur non trattiene le lacrime: “È la sconfitta più dolorosa della mia carriera”

Non riesce a darsi pace Ons Jabeur, tennista che ha perso la Finale femminile di Wimbledon 2023 cedendo il passo in Finale a Marketa Vondrousova, abile a imporsi con un secco 6-4 6-4.

Un KO molto duro per la tunisina, rimediato contro la numero 42 della classifica mondiale in un’ora e venti di gioco. Un campo inglese che sembra maledetto per lei, considerato che per il secondo anno di seguito la nordafricana ha gettato la spugna nell’ultimo atto (nel 2022 uscì sconfitta dal match contro Rybakina).

Un insieme di fattori hanno portato quindi l’atleta a scoppiare in un pianto disperato alla fine dell’incontro, dove ha anche rilasciato delle dichiarazioni telegrafiche ma molto significative: “Sembrerò orribile in fotografia, ma questa è la sconfitta più dolorosa della mia carriera. Però non voglio mollare e tornare più forte di prima“, ha detto la nativa di Ksar Hellal, rincuorata dagli applausi del pubblico.

In ultimo Jabeur si è complimentata con l’avversaria, pensando già al prossimo anno: “Congratulazioni a Marketa per questa straordinaria vittoria. Sei una giocatrice fantastica e sapendo di tutti i suoi infortuni sono felice per te. Io prometto di tornare e di vincere questo torneo“.

Foto: LaPresse