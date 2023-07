Wimbledon 2023: Vondrousova da sogno! Batte Jabeur e conquista il suo primo Slam

Marketa Vondrousova completa la sua incredibile favola e si regala il primo Slam della carriera. La tennista ceca, numero 42 della classifica mondiale, trionfa a Wimbledon 2023, battendo in finale con un duplice 6-4 la tunisina Ons Jabeur dopo un’ora e ventidue minuti di gioco. Un’impresa semplicemente sensazionale quella di Vondrousova, che diventa la prima giocatrice della storia a vincere ai Championships non da testa di serie. Dall’altra parte c’è la delusione di Ons Jabeur, che per la terza volta in carriera perde una finale Slam e per il secondo anno consecutivo proprio a Wimbledon.

Una partita in cui ha fatto e disfatto la tunisina. Sono 25 i vincenti della numero sei del mondo, ma ci sono anche 31 errori non forzati da parte sua. Jabeur ha pagato anche le basse percentuali al servizio, vincendo solo il 48% dei punti quando ha servito la prima. Più regolare, invece, Vondrousova che ha sempre recuperato un break di svantaggio, chiudendo comunque con 10 vincenti e 13 errori non forzati.

Partenza lanciata da parte di Jabeur, che strappa subito in apertura il servizio all’avversaria. Vondrousova, però, trova il controbreak immediato nel terzo gioco e poi pareggia sul 2-2 dopo aver annullato altre quattro palle break alla tunisina. Incredibile quello che succede nel sesto e settimo gioco con entrambe le tenniste che perdono a zero il servizio. Vondrousova, però, dopo aver recuperato il break non si ferma e vince anche i successivi tre game andando a conquistare la prima frazione sul 6-4.

Break in apertura della ceca nel secondo set, ma Jabeur reagisce prontamente e scappa sul 3-1, togliendo nuovamente la battuta all’avversaria nel quarto gioco. Vondrousova, però, non molla nulla e ottiene subito il controbreak. La ceca toglie ancora la battuta alla tunisina nel nono gioco e poi va a chiudere al secondo match point sul 6-4, regalandosi una clamorosa vittoria a Wimbledon.

