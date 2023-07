Tennis, Hubert Hurkacz ed Iga Swiatek giocheranno il doppio misto a Parigi 2024

Manca meno di un anno all’inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024 ed il prossimo anno per il tennis ci sarà dunque un doppio appuntamento al Roland Garros. Infatti il torneo olimpico si disputerà proprio sui più famosi campi in terra rossa del mondo, qualche settimana dopo la fine dello Slam francese.

La regina assoluta di questi anni al Roland Garros è stata Iga Swiatek, che ha bissato quest’anno il successo della scorsa stagione, portando a tre il numero dei titoli vinti a Parigi (c’è anche quello del 2020). Sicuramente la polacca sarà tra le principali favorite per la vittoria finale e punta a conquistare l’oro olimpico in singolare, ma non solo.

Alle Olimpiadi, infatti, i big del singolare si cimentano spesso anche in doppio, con l’obiettivo di mettersi al collo una medaglia olimpica. Sarà proprio il caso della numero uno del mondo, che giocherà il torneo di doppio misto in coppia con il connazionale Hubert Hurkacz.

E’ stato proprio il nativo di Breslavia a confermare la notizia durante un botta e risposta con i suoi follower su Twitter. I due hanno già giocato insieme alla United Cup e saranno sicuramente una delle coppie da battere il prossimo anno. La Polonia vuole più di una medaglia dal tennis a Parigi 2024.

FOTO: LaPresse