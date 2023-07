Tennis, Francesco Maestrelli contro gli insulti via social: “Siamo persone, oltre a essere sportivi”

Oneri e onori? Ma, anche no. Stava diventando sempre più un’abitudine quella di sfogare sui social le proprie pulsioni, per qualunque motivo, nei confronti dello sportivo di alto livello, reo di aver disatteso quel riscontro. Nel caso specifico si parla di persone che sono solite scommettere sui risultati, andando oltre quello che si può ritenere lecito.

Si parla di episodi in cui l’atleta deve sopportare insulti in piena regola solo perché la sconfitta ha avuto come conseguenza la mancata vincita. Una situazione non semplice, specie per chi ha iniziato ad affacciarsi con una certa costanza al contesto professionistico/sportivo. E’ il caso del tennista Francesco Maestrelli, n.241 al mondo, tra i giocatori più interessanti del panorama internazionale.

Il giocatore nostrano, attraverso un video pubblicato su Instagram da Tennis Backstage, ha voluto lanciare proprio un appello: “Questo è tutto quello che mi arriva ogni volta che perdo una partita da delle persone che probabilmente non sanno chi sono, come sono fatto e tantomeno come gioco a tennis. Che periodicamente scommettono sui risultati delle mie partite e si permettono di scrivermi tutto questo soltanto perché non hanno vinto la loro scommessa. Io spero tanto che le cose cambino. Anche noi siamo delle persone in fondo, oltre ad essere degli sportivi“.

IL POST SU INSTAGRAM DI FRANCESCO MAESTRELLI

Foto: LiveMedia/Roberto Tommasini