Superbike, Rea torna al successo in una pazza gara-1 a Most. 2° Razgatlioglu che riapre il Mondiale

Jonathan Rea batte un colpo e piazza la zampata del fuoriclasse, ritrovando la gioia della vittoria dopo otto mesi di astinenza al termine di una pazza gara-1 sul tracciato di Most. Il nordirlandese della Kawasaki, al successo n.119 della carriera in Superbike, è stato impeccabile dal punto di vista strategico e della guida in occasione della prima manche del Gran Premio della Repubblica Ceca 2023, valido come ottavo appuntamento stagionale del Mondiale.

Il sei volte campione iridato ha azzeccato la scelta delle gomme in partenza, optando per una coppia di intermedie su un asfalto umido che si sarebbe poi asciugato col passare dei giri. Il 36enne ha fatto la differenza proprio nelle prime tornate, trovando subito un buon feeling in condizioni ibride e balzando ampiamento al comando della corsa nel momento in cui il leader Axel Bassani (oltre ad altri piloti come Alvaro Bautista) è dovuto rientrare ai box per passare dalle gomme da bagnato estremo alle slick.

Podio completato dalla Yamaha del turco Toprak Razgatlioglu (pole-man ma in grande difficoltà nelle battute iniziali) e dalla Ducati dell’azzurro Danilo Petrucci, rispettivamente in seconda e terza posizione. Quarta piazza per la BMW del britannico Scott Redding davanti alla Honda dello spagnolo Iker Lecuona ed alla Yamaha di Andrea Locatelli. Solo 7° alla fine un deluso Axel Bassani, incapace di rimontare fino alle posizioni che contano con gomme slick dopo il pit-stop. Stessa strategia e pessimo 12° posto per il leader della generale Alvaro Bautista, che perde tanti punti e vede avvicinarsi a -54 un minaccioso Razgatlioglu in campionato.

CLASSIFICA GARA-1 GP REPUBBLICA CECA 2023 SUPERBIKE

1 5 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 22 1’35.005 288,9 1’31.458 293,6

2 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 22 4.007 4.007 1’34.386 290,5 1’30.801 292,8

3 2 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 22 7.939 3.932 1’34.506 293,6 1’31.261 293,6

4 15 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 22 14.736 6.797 1’34.897 292,8 1’32.253 295,2

5 11 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 22 14.903 0.167 1’34.677 299,2 1’31.931 300,8

6 7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 22 15.690 0.787 1’35.050 289,7 1’31.680 293,6

7 4 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 22 23.273 7.583 1’32.619 297,6 1’31.430 293,6

8 10 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 22 23.777 0.504 1’35.243 293,6 1’31.822 292,8

9 12 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 22 25.653 1.876 1’35.247 292,8 1’31.951 294,4

10 13 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 22 26.455 0.802 1’35.246 292,0 1’32.037 298,4

11 3 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 22 38.338 11.883 1’33.154 292,8 1’31.419 291,2

12 14 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 22 42.088 3.750 1’32.400 299,2 1’32.177 297,6

13 18 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 22 1’00.306 18.218 1’33.838 290,5 1’33.175 294,4

14 8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 22 1’01.708 1.402 1’33.262 295,2 1’31.715 293,6

15 20 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 1 Lap 1 Lap 1’34.624 291,2 1’33.440 290,5

16 16 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 21 1 Lap 0.320 1’34.167 283,7 1’32.713 290,5

17 9 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 1 Lap 7.333 1’33.412 296,8 1’31.813 298,4

18 19 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 1 Lap 21.024 1’36.058 278,0 1’33.297 285,2

19 21 20 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 1 Lap 24.623 1’35.135 286,7 1’33.575 290,5

20 23 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 21 1 Lap 14.976 1’35.427 285,9 1’34.939 286,7

Foto: Pier Colombo