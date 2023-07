Superbike, Toprak Razgatlioglu domina la superpole in Repubblica Ceca, subito dietro Petrucci e Rinaldi!

Toprak Razgatlioglu fa uno sport a parte e domina la Superpole del GP di Repubblica Ceca a Most, valido per il Mondiale superbike 2023. Il turco ha inflitto oltre quattro decimi a tutti con il crono di 1:30.801, record di tutti i tempi della pista: preceduti due italiani, ossia Petrucci e Rinaldi.

Condizioni che sono finalmente asciutte dopo la pioggia di ieri e i piloti vanno subito a caccia del giro veloce. Razgatlioglu prova a mettere le cose in chiaro sin dalle prime battute, facendo registrare 1:31.097 e mettendo pressione al resto della concorrenza. Molto veloce inizialmente anche Axel Bassani, mettendosi in terza posizione a quasi quattro decimi dal turco, dietro a Jonathan Rea.

Rea che dopo aver mostrato ieri il grande feeling con pista bagnata, conferma anche oggi le buone sensazioni con pista bagnata: al termine del primo giro finisce però a terra, quando stava bramando ka pole. Al secondo tentativo Razgatlioglu firma addirittura il record della pista: 1:30.801. Gli risponde a tono anche Danilo Petrucci mettendosi a quattro decimi.

Chi fa grande fatica è invece Alvaro Bautista, che inizialmente rimane in tredicesima posizione, non riuscendosi minimamente ad avvicinare a Razgatlioglu. Il leader del Mondiale si migliora nell’ultimo tentativo raggiungendo l’ottava posizione, dietro anche al nostro Andrea Locatelli. Sulla bandiera a scacchi arriva il colpo di Axel Bassani per mettersi in seconda piazza davanti a Petrucci e Rinaldi, ma il suo tempo viene cancellato per le bandiere rosse: il pilota Ducati partirà quindi dalla quinta posizione.

Foto: Valerio Origo