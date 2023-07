Superbike, Razgatlioglu batte Bautista in un duello fantastico nella superpole race a Imola. Locatelli splendido terzo

Toprak Razgatlioglu vince la superpole race del Mondiale superbike 2023 a Imola! Il turco batte in un duello serrato Alvaro Bautista al termine di una rimonta incredibile nella parte finale della gara: aveva dimostrato di avere il passo per poter star davanti il turco della Yamaha e l’ha confermato alla grande in questa domenica mattina. Terza piazza per un ottimo Andrea Locatelli. autore di una gara di estrema costanza.

Gara che inizia con una partenza sontuosa da parte di Andrea Locatelli che riesce a prendersi la prima posizione con un po’ di margine nei confronti del compagno di scuderia Razgatlioglu e Bautista. Proprio fra questi ultimi si ingaggia un duello intenso, con lo spagnolo che inizialmente si prende la seconda posizione e subisce successivamente il controsorpasso.

Bautista inizialmente non mette fuori le unghie, unghie che escono nella seconda parte di gara, riuscendo a passare Razgatlioglu alla prima imprecisione, per prendersi prima la seconda piazza e poi la leadership ai danni di Locatelli. Una mossa intelligente, prendendosi la prima posizione e mettendo un pilota fra lui e il turco.

Toprak per tutto il fine settimana ha dimostrato di avere il passo per rimanere vicino al campione del mondo e lo conferma in questa superpole race: si avvicina di un decimo giro dopo giro e a due giri dalla fine, alla Piratella, si infila all’interno e passa il fenomeno iberico della Ducati. Bautista non riesce più ad attaccare neanche nell’ultimo giro quando si riavvicina e si deve accontentare della piazza d’onore. Bene anche gli altri italiani: quinto Michael Ruben Rinaldi, sesto Axel Bassani e ottavo Danilo Petrucci.

Foto: Valerio Origo