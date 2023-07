Superbike oggi, GP Imola 2023: orari Superpole Race e gara-2, programma, tv, streaming

La tre-giorni di Imola si chiude quest’oggi con la Superpole Race e gara-2 del Gran Premio d’Italia 2023, valido come settimo appuntamento stagionale del Mondiale Superbike. Dopo la vittoria nella prima manche del sabato, Alvaro Bautista vuole continuare a vincere per centrare una nuova tripletta e aggiornare il libro dei record della massima categoria riservata alle derivate di serie.

Allo spagnolo della Ducati basta infatti un solo successo per stabilire il nuovo primato all-time come maggior numero di affermazioni in un singolo campionato (quando abbiamo superato da poco la prima metà della stagione). Gli avversari più temibili per il campione del mondo in carica saranno sicuramente la Yamaha di Toprak Razgatlioglu e la Kawasaki di Jonathan Rea, oltre al quartetto italiano composto da Michael Ruben Rinaldi, Axel Bassani, Andrea Locatelli e Danilo Petrucci.

La Superpole Race e gara-2 della Superbike a Imola verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP (su Sky Sport Summer ed in chiaro su TV8 sarà visibile solamente la manche conclusiva), mentre la diretta streaming sarà visibile Sky Go e Now. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP IMOLA SUPERBIKE 2023 OGGI

Domenica 16 luglio

Ore 11.00 Superpole Race a Imola – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara-2 a Imola – Diretta tv su TV8, Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA GP IMOLA SUPERBIKE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP, mentre su TV8 (in chiaro) e Sky Sport Summer sarà visibile solo gara-2

Diretta streaming: Sky Go, Now TV e tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport

TV8 trasmetterà la Superpole Race di Imola in leggera differita alle ore 12.45.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo