Dove vedere in tv il Mondiale Superbike nel 2024: la guida completa

Il conto alla rovescia sta per scadere. La 37ª edizione del Mondiale Superbike comincerà nell’imminente weeke end Phillip Island, in Australia. Si tratta del principio di una stagione che propone molti temi interessanti, a cominciare dai tanti cambiamenti legati al regolamento sportivo. Il primo che viene in mente riguarda il peso minimo combinato moto-pilota).

Una norma escogitata proprio per tentare di minimizzare il vantaggio dello spagnolo Alvaro Bautista, centauro dal peso piuma in sella alla Panigale. Sarà interessante comprendere se questo andrà a scompaginare le carte. A proprio però di cambiamenti, Toprak Razgatlioglu ha lasciato Yamaha e scommesso sulla BMW, venendo sostituito da Jonathan Rea. Il veterano nord irlandese ha dunque abbandonato Kawasaki, cercando il rilancio proprio a Iwata.

Interessante sarà anche la pattuglia italiana. Nicolò Bulega vuol dare seguito alla sua redenzione, reduce dal titolo dell’anno scorso in Supersport. Sarà compagno di squadra di Bautista e le motivazioni non mancheranno di certo. Lo stesso discorso vale per Andrea Locatelli che, con l’arrivo di Rea, vorrà far capire a Johnny che non si starà a guadare. E poi il rientro agonistico di Andrea Iannone, a cui è stata data la chance dal Team GoEleve, avendo a disposizione una Panigale V4R

Il campionato del mondo di Superbike 2024 godrà della diretta televisiva dei canali di Sky Sport, in particolare Sky Sport MotoGP (208). Vi potrebbero essere anche possibilità per seguire i week end su Sky Sport Uno (201) e in caso di sovrapposizione con il Motomondiale su Sky Sport Max (203) o Sky Sport Arena (204). Cambi che dipenderanno dalle esigenze di palinsesto. Il tutto sarà trasmesso in streaming da SkyGo e NOW. TV8 trasmetterà in chiaro le tre manche previste nei fine-settimana, con la copertura in streaming su TV8.it.

CALENDARIO MONDIALE SUPERBIKE 2024

1) AUSTRALIA – 24-25 febbraio (Phillip Island)

2) CATALOGNA – 23-24 marzo (Montmelò)

3) OLANDA – 20-21 aprile (Assen)

4) EMILIA ROMAGNA – 15-16 giugno (Misano)

5) REGNO UNITO – 13-14 luglio (Donington)

6) CECHIA – 20-21 luglio (Most)

7) PORTOGALLO – 10-11 agosto (Algarùve)

8) UNGHERIA – 24-25 agosto (Balaton)

9) FRANCIA – 7-8 settembre (Magny-Cours)

10) ITALIA – 21-22 settembre (Cremona)

11) ARAGONA – 28-29 settembre (Alcañiz)

12) SPAGNA – 19-20 ottobre (Jerez)

PROGRAMMA SUPERBIKE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8, Sky Sport MotoGP (208)

Diretta streaming: NOW e SkyGO, tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport