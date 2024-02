Superbike, GP Australia 2024: programma, orari, tv, streaming

Nel fine-settimana del 23-25 febbraio andrà in scena la prima tappa del Mondiale 2024 di Superbike. Sul circuito affascinante di Phillip Island, in Australia, assisteremo all’appuntamento d’apertura di una stagione che contempla 12 round totali, l’ultimo dei quali ancora da assegnare. Sul circuito australiano prepariamoci a vivere tante emozioni, su un layout impegnativo che richiederà massima concentrazione ai piloti.

Aperta la caccia allo spagnolo Alvaro Bautista. L’iberico, l’anno scorso, è stato il punto di riferimento indiscusso sulla Ducati. Una Rossa che si è dimostrata una moto molto performante che Alvaro ha saputo sfruttare alla grande. L’obiettivo a Borgo Panigale è quello di replicare, mentre chiaramente da parte di altri di cambiare lo spartito.

Grande interesse c’è per le novità di questa stagione: il turco Toprak Razgatlioglu accasatosi in BMW, il nord irlandese Jonathan Rea in Yamaha e il ritorno all’agonismo di Andrea Iannone che, dopo la squalifica per doping, sarà nuovamente in sella per competere sulla Ducati Panigale del Team Goeleven.

Il week end del GP d’Australia, primo round del Mondiale 2024 di Superbike, sarà trasmesso da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (208). In chiaro si potrà assistere alle tre gare su Tv8 (125 di Sky e 8 dgt). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO e su tv8.it. OA Sport, come sempre, vi offrirà le DIRETTE LIVE delle tre manche, per non perdere nemmeno un istante della prima tappa iridata.

CALENDARIO GP AUSTRALIA SUPERBIKE 2024

Venerdì 23 febbraio (orari italiani)

Ore 0.25-1.05, Supersport, Prove libere

Ore 1.20-2.05, Superbike, Prove libere 1

Ore 4.55-5.35, Supersport, Superpole

Ore 6.00-6.45, Superbike, Prove libere 2

Sabato 24 febbraio (orari italiani)

Ore 0.00-0.20, Superbike, Prove libere 3

Ore 0.30-0.40, Supersport, Warm up 1

Ore 3.00-3.15, Superbike, Superpole

Ore 4.30, Supersport, Gara 1

Ore 6.00, Superbike, Gara 1

Domenica 25 febbraio (orari italiani)

Ore 0.30-0.40, Superbike, Warm up

Ore 0.50-1.00, Supersport, Warm up 2

Ore 3.00, Superbike, Superpole Race

Ore 4.30, Supersport, Gara 2

Ore 6.00, Superbike, Gara 2

PROGRAMMA SUPERBIKE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8, Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Diretta streaming: NOW e SkyGO, tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

PROGRAMMA TV8

Sabato 24 febbraio

Ore 6.00, Superbike, Gara 1, diretta

Ore 14.00, Superbike, Gara 1, replica

Domenica 25 febbraio

Ore 3.00, Superbike, Superpole Race, diretta

Ore 6.00, Superbike, Gara 2, diretta

Ore 13.15, Superbike, Superpole Race, replica

Ore 14.15, Superbike, Gara 2, replica