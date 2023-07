Superbike oggi, GP Imola 2023: orari Superpole e gara-1, programma, tv, streaming

Il weekend di Imola entra nel vivo quest’oggi, sabato 15 luglio, con la Superpole e gara-1 del Gran Premio d’Italia 2023 valevole come settimo appuntamento stagionale del Mondiale Superbike. In palio dunque i primi 25 punti del fine settimana sul circuito del Santerno, con Alvaro Bautista favorito d’obbligo per la vittoria dopo essersi imposto in 16 delle prime 18 manche disputate ad inizio campionato.

Lo spagnolo della Ducati è in fuga verso il secondo titolo iridato consecutivo e l’unico possibile inseguitore in classifica risponde al nome di Toprak Razgatlioglu. Il turco della Yamaha ha vinto le uniche due manche lasciate per strada dall’iberico, ma deve recuperare uno svantaggio abissale di 93 punti nei confronti del fortissimo 38enne ducatista.

Italia che può contare su quattro piloti ambiziosi almeno in ottica podio sul tracciato romagnolo: Michael Ruben Rinaldi, Axel Bassani e Danilo Petrucci su Ducati, Andrea Locatelli su Yamaha. Da non sottovalutare anche le Kawasaki di Jonathan Rea e Alex Lowes, oltre alle BMW di Scott Redding e Garrett Gerloff.

La Superpole e gara-1 della Superbike a Imola verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP (su Sky Sport Summer e TV8 sarà visibile solamente la prima manche), mentre la diretta streaming sarà visibile Sky Go e Now. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP MISANO SUPERBIKE 2023 OGGI

Sabato 15 luglio

Ore 11.10 Superpole a Imola – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara-1 a Imola – Diretta tv su TV8, Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA GP IMOLA SUPERBIKE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP, mentre su TV8 e Sky Sport Summer sarà visibile solo gara-1

Diretta streaming: Sky Go, Now TV e tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Pier Colombo