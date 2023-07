Superbike, Bautista batte Razgatlioglu e trionfa in gara-1 a Imola. 3° Rea, quattro italiani ai piedi del podio

Alvaro Bautista si conferma il dominatore incontrastato del Mondiale Superbike e trionfa anche in gara-1 a Imola in occasione del Gran Premio d’Italia 2023, valevole come settimo round stagionale del massimo campionato riservato alle derivate di serie. Lo spagnolo della Ducati raggiunge così quota 49 affermazioni in carriera, eguagliando inoltre il record per il maggior numero di vittorie in una singola annata (17 come Rea nel 2018 e nel 2019).

Il 38enne iberico ha fatto la differenza come di consueto nella seconda parte della corsa, gestendo benissimo le gomme nonostante il torrido caldo romagnolo ed effettuando il sorpasso decisivo per il successo su Toprak Razgatlioglu a 6 giri dalla fine, per poi involarsi verso una fuga solitaria fino alla bandiera a scacchi. Seconda piazza per il turco della Yamaha, al 100° podio in Superbike dopo una gara tutta all’attacco ed estremamente aggressiva.

Terza posizione per il pluricampione iridato Jonathan Rea, autore di un’ottima rimonta nelle prime fasi con la Kawasaki, ma incapace di tenere il ritmo del tandem Toprak-Bautista nella seconda metà di manche. Alle spalle dei tre grandi fenomeni della categoria, si sono inseriti i quattro italiani di punta: 4° Andrea Locatelli davanti ai ducatisti Michael Ruben Rinaldi, Danilo Petrucci e Axel Bassani.

Con il risultato odierno, Bautista vola a +98 in classifica generale su Razgatlioglu, +194 su Locatelli, +203 su Rea, +227 su Bassani, +269 su Rinaldi e +274 su Petrucci.

CLASSIFICA GARA-1 GP IMOLA 2023 SUPERBIKE

1 4 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 19 1’47.065 286,1 1’46.145 287,6

2 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 19 3.672 3.672 1’47.445 282,2 1’45.959 283,8

3 7 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 19 7.847 4.175 1’47.554 282,2 1’46.635 280,0

4 2 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 19 13.543 5.696 1’48.083 281,5 1’46.017 281,5

5 8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 19 15.898 2.355 1’47.915 284,5 1’46.636 284,5

6 10 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 19 18.551 2.653 1’48.080 282,2 1’46.862 283,0

7 3 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 19 20.633 2.082 1’47.683 282,2 1’46.062 282,2

8 9 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 19 21.727 1.094 1’48.189 283,0 1’46.646 284,5

9 11 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 19 22.082 0.355 1’48.307 280,0 1’46.945 282,2

10 5 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 19 26.052 3.970 1’48.025 283,0 1’46.497 285,3

11 16 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 19 36.865 10.813 1’48.819 281,5 1’47.296 278,5

12 13 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 19 37.032 0.167 1’49.063 286,1 1’47.163 285,3

13 15 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 19 37.282 0.250 1’48.752 283,0 1’47.241 284,5

14 14 91 L. HASLAM GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 19 37.827 0.545 1’48.980 280,7 1’47.220 281,5

15 6 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 19 38.943 1.116 1’48.484 277,1 1’46.595 280,7

16 20 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 19 58.025 19.082 1’50.138 277,1 1’48.516 278,5

17 25 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000 RR IND 19 58.206 0.181 1’49.790 276,3 1’48.111 279,3

18 21 20 R. TAMBURINI ITA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 19 59.022 0.816 1’50.234 279,3 1’48.718 282,2

—————–Non classificati—————-

RET 12 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 15 4 Laps 1’48.713 280,7 1’46.973 283,0

RET 17 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 14 5 Laps 1’48.574 283,0 1’47.360 286,8

RET 23 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 13 6 Laps 1’50.397 273,5 1’49.410 272,1

RET 22 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 12 7 Laps 1’50.117 277,8 1’48.803 280,0

RET 24 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 8 11 Laps 1’51.150 274,9 1’49.855 274,2

RET 18 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 6 13 Laps 1’49.415 274,9 1’47.681 280,7

RET 19 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 2 17 Laps 1’49.857 274,2 1’47.767 277,8

Foto: Pier Colombo