Superbike, Alvaro Bautista dopo il successo in gara-1 a Imola: “Onestamente non mi aspettavo di vincere”

Alvaro Bautista non vuole ancora cominciare a fare il ragioniere e continua a collezionare una vittoria dopo l’altra, trionfando anche in gara-1 ad Imola nel Gran Premio d’Italia 2023 e raggiungendo la 17ma affermazione stagionale (su 19 manche disputate). Domani lo spagnolo della Ducati avrà dunque due occasioni (prima in Superpole Race e poi in gara-2) per toccare quota 50 successi nel Mondiale Superbike e firmare il nuovo record assoluto di primi posti in una singola annata.

“Onestamente non mi aspettavo di vincere. Per me questa è stata la seconda volta a Imola. Oggi abbiamo fatto un piccolo cambiamento alla moto e stamattina mi sono sentito molto meglio. Ho iniziato ad avvertire le stesse sensazioni che provo su altre piste“, racconta il campione del mondo in carica e leader della generale dopo il bellissimo duello con Toprak Razgatlioglu in gara-1 sul tracciato romagnolo.

“La gara è stata davvero impegnativa dato che ha fatto caldo e la pista era molto scivolosa. All’inizio non ho avuto tanta confidenza per spingere nei primi giri. Ho visto diversi piloti avere maggior confidenza rispetto a me. Passo dopo passo ho iniziato a spingere di più. Ci è mancato del grip. Con il passare dei giri il feeling è migliorato, quindi ho provato a stare davanti e almeno all’anteriore è andata meglio”, aggiunge il ducatista.

Foto: Pier Colombo