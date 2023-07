Su che canale vedere Juventus-Barcellona? Calendario, programma, orario e streaming

La Juventus di Massimiliano Allegri dallo scorso dieci luglio, ha iniziato a lavorare in vista della stagione che verrà: in vista della stagione 2023/2024. Dapprima i giocatori si sono riuniti alla Continassa: qui sono stati svolti i primi test fisici e anche i primi allenamenti. Dopo il periodo in Italia, la Juventus, nella giornata di ieri, venerdì 21 luglio è partita per gli Stati Uniti: il ritiro pre-stagionale proseguirà quindi negli States.

Fino al 3 agosto, la Vecchia Signora si troverà negli Stati Uniti per continuare la preparazione e per disputare il Soccer Champions Tour. Il torneo amichevole vedrà coinvolte diverse formazioni, tra cui Milan, proprio la Juventus, il Real Madrid o ancora il Barcellona. Nella giornata di domenica 23 luglio, a partire dalle ore 4.30 italiane, i bianconeri di Allegri se la vedranno, all’interno del Levi’s Stadium di Santa Clara, con il Barça. Una partita interessantissima tra due compagini che sanno regalare spettacolo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Juventus-Barcellona, match amichevole valido per il Soccer Champions Tour. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Summer (Canale 201) e in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN.

CALENDARIO BARCELLONA-JUVENTUS

Domenica 23 luglio

Ore 4.30 (italiane) Barcellona-Juventus – Diretta tv su Sky Sport Summer (Canale 201) e in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN.

PROGRAMMA BARCELLONA-JUVENTUS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Barcellona-Juventus:

Diretta tv: Sky Sport Summer (Canale 201).

Sky Sport Summer (Canale 201). Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-JUVENTUS

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Koundé, Christensen, Marcos Alonso; Pedri, Gundogan, De Jong; Raphinha, Lewandowski, Ansu Fati.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Rovella, Locatelli, Kostic; Chiesa, Milik.

