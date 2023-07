Sport in tv oggi (martedì 25 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 25 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui Mondiali di nuoto a Fukuoka (Giappone) e sulla rassegna iridata della scherma a Milano. Tanta Italia protagonista e in cerca di soddisfazioni e medaglie. Da osservare con attenzione anche i Mondiali di calcio femminile in Australia/Nuova Zelanda e tanti tornei di tennis in programma questa settimana con diversi giocatori italiani al via.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 25 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 25 luglio

2.00 Pallanuoto, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Cina-Sudafrica – Diretta streaming su Recast Tv.

3.30 Pallanuoto, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Kazakistan-Argentina – Diretta streaming su Recast Tv.

3.30 Nuoto, Mondiali a Fukuoka (Giappone): terza giornata (batterie) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Recast Tv.

04.00 Calcio femminile, Mondiali: Colombia-Corea del Sud – Diretta streaming su FIFA+.

4.3o Tuffi grandi altezze, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Round 1 e 2 femminile – Diretta streaming su RaiPlay3 e su Recast Tv.

5.00 Pallanuoto, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Canada-Croazia – Diretta streaming su Recast Tv.

6.30 Pallanuoto, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Australia-Giappone – Diretta streaming su Recast Tv.

7.00 Tuffi grandi altezze, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Round 1 e 2 maschile – Diretta tv su Rai 2 HD, in streaming su RaiPlay e su Recast Tv.

07.30 Calcio femminile, Mondiali: Nuova Zelanda-Filippine – Diretta streaming su FIFA+.

8.00 Pallanuoto, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Grecia-Montenegro – Diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Recast Tv.

08.30 Scherma, Mondiali a Milano: tabellone principale – Spada femminile individuale – Diretta tv su Rai 2 HD (dalle 16.00 alle 17.20 e dalle 18.00 alle 18.40), Rai Sport HD (dalle 17.20 alle 18.00), Sky Sport Arena (dalle 15.10 alle 19.00), Sky Sport Summer (dalle 16.00 alle 19.00), Eurosport2 HD (dalle 16.00 alle 18.00), Eurosport1 HD (dalle 18.00 alle 19.00), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW, eurosport.it, Discovery+, DAZN.

9.30 Pallanuoto, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Italia-Serbia – Diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Recast Tv.

10.00 Calcio femminile, Mondiali: Svizzera-Norvegia – Diretta streaming su FIFA+.

10.00 Tennis, ATP Amburgo: primo turno – Diretta tv dalle 12.30 su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.

(Musetti-Ymer 3° match e inizio programma dalle 10.00)

10.00 Tennis, WTA Varsavia: primo turno – Diretta tv su Supertennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su WTA Tv.

(Stefanini-Fruhvirtova 1° match e inizio programma alle 10.00)

10.10 Scherma, Mondiali a Milano: tabellone principale – Sciabola maschile individuale – Diretta tv su Rai 2 HD (dalle 16.00 alle 17.20 e dalle 18.00 alle 18.40), Rai Sport HD (dalle 17.20 alle 18.00), Sky Sport Arena (dalle 15.10 alle 19.00), Sky Sport Summer (dalle 16.00 alle 19.00), Eurosport2 HD (dalle 16.00 alle 18.00), Eurosport1 HD (dalle 18.00 alle 19.05), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW, eurosport.it, Discovery+, DAZN.

11.00 Pallanuoto, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Ungheria-USA- Diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Recast Tv.

11.00 Tennis, WTA Amburgo: primo/secondo turno – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su WTA Tv.

(Trevisan-Osorio 1° match e inizio programma dalle 11.00; Paolini-Seville 2° match e inizio programma dalle 11.00)

11.00 Tennis, WTA Losanna: primo turno – Diretta tv dalle 13.30 su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su WTA Tv.

(Cocciaretto-Naef 2° match e inizio programma dalle 11.00; Bronzetti-Zidansek 4° match e inizio programma dalle 11.00)

12.30 Pallanuoto, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Spagna-Francia – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Recast Tv.

13.00 Nuoto, Mondiali a Fukuoka (Giappone): terza giornata (semifinali e finali) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Recast Tv.

13.45 Ciclismo femminile, Tour de France Femmes 2023: terza tappa – Diretta tv dalle 15.00 su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.10 Ciclismo, Giro della Vallonia: quarta tappa – Diretta streaming dalle 16.25 su eurosport.it, Discovery+.

16.30 Tennis, ATP Umago: primo turno – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Tennis (203), in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Arnandi-De Jong 1° match e inizio programma dalle 16.30; Cecchinato-Shevchenko 2° match e inizio programma dalle 16.30)

17.00 Tennis, ATP Atlanta (Stati Uniti): primo turno – Diretta tv dalle 01.00 di mercoledì 26 luglio su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.

20.00 Softball, Mondiali a Castions di Strada: Italia-Giappone – Diretta tv su MS Channel, in streaming su mschannel.tv e gametime.sport

Foto: Federscherma