Calendario Mondiali scherma 2023 oggi: orari 25 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

I Mondiali di scherma a Milano entrano nel vivo. Dopo le prime tre giornate dedicate alle qualificazioni, oggi si assegnano le prime medaglie con le prove individuali di spada femminile e sciabola maschile. C’è attesa per l’Italia, che spera di festeggiare i primi podi.

Tra le spadiste fari puntati soprattutto su Rossella Fiamingo e Mara Navarria, che si presentano tra le favorite anche per il gradino più alto del podio. Outsider di lusso sono sicuramente Alberta Santuccio e Federica Isola in una gara che davvero è apertissima e dove può succedere di tutto.

Gli sciabolatori forse si presentano con meno certezze, ma gli azzurri non sono assolutamente da meno e possono giocarsi una bella medaglia. Luca Curatoli e Luigi Samele sono probabilmente gli uomini di punta, ma attenzione anche a Michele Gallo e Riccardo Nuccio.

La quarta giornata dei Mondiali di scherma comincerà alle ore 8.30. Sarà possibile seguirle in diretta televisiva su Rai 2, Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Sky Sport Summer ed Eurosport HD. OA Sport offrirà la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo assalto, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MONDIALI SCHERMA 2023

Martedì 25 luglio

Dalle 8.30: Tabellone principale – Spada femminile individuale

Dalle 10.10: Tabellone principale – Sciabola maschile individuale

PROGRAMMA MONDIALI SCHERMA 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (dalle 16.00 alle 17.20 e dalle 18.00 alle 18.40), Rai Sport HD (dalle 17.20 alle 18.00), Sky Sport Arena (dalle 15.10 alle 19.00), Sky Sport Summer (dalle 16.00 alle 19.00), Eurosport HD (dalle 16.00 alle 19.00)

Diretta streaming: Rai Play, SkyGo, Discovery+

Diretta Live testuale: OA Sport.

MONDIALI SCHERMA 2023: GLI ITALIANI IN GARA

Spada femminile individuale – Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola, Alberta Santuccio

Sciabola maschile individuale – Luca Curatoli, Luigi Samele, Michele Gallo, Riccardo Nuccio

FOTO: Alessandro Gennari