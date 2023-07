LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2023 in DIRETTA: due azzurri in gara, ma non c’è De Rose

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del primo giorno del Mondiale 2023 dei Tuffi da grandi altezze. Inizia quest’oggi la rassegna iridata di questa categoria, con i primi due round della gara individuale femminile, da 20 metri, e di quella maschile, da 27 metri.

Si inizia con i round 1-2 femminili alle 04.30. Sono venti le atlete presenti ai nastri di partenza di questa competizione, tra cui un’italiana: la ventunenne Elisa Cosetti. L’azzurra vuole dimostrare il proprio potenziale anche a livello Mondiale, dopo aver conquistato il bronzo dodici mesi fa negli Europei di Roma. La concorrenza però è agguerrita, con la campionessa del mondo in carica Rhiannan Iffland che vuole difendere il titolo.

Alle 07.00 sarà la volta dei primi due round dei tuffi da 27 metri maschili. Al via ci sono due azzurri, anche se non è presente Alessandro De Rose. Gli italiani presenti in questa gara sono Davide Baraldi e Andrea Barnabà, rispettivamente 22 e 19 anni. Entrambi erano presenti lo scorso anno agli Europei di Roma, dove hanno concluso al nono e al quattordicesimo posto.

Le due gare saranno visibili su Sky Sport: la competizione femminile, al via alle 4.30, verrà trasmessa da Sky Sport Arena, mentre quella maschile, alle 07.00, da Sky Sport Summer. La copertura streaming è affidata a Sky Go, Now TV e Rai Play 2. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della prima giornata dei Mondiali 2023 dei Tuffi da grandi altezze, a partire dalle 07.00, con aggiornamenti minuto dopo minuto: buon divertimento!

Foto: Lapresse