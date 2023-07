LIVE Italia-Serbia, Mondiali pallanuoto 2023 in DIRETTA: quarto di finale da brividi per il Settebello

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma completo della sfida – Il tabellone del Settebello

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della sfida tra Italia e Serbia, valida per i quarti di finale dei Mondiali 2023 di pallanuoto maschile: al Marine Messe Fukuoka Hall B sarà la selezione balcanica l’odierna avversaria del Settebello. Chi vince oggi si qualifica per le semifinali, da giocare contro la vincente di Grecia-Montenegro.

Oggi la formazione di Sandro Campagna sarà composta da tredici dei quindici convocati: 1 Marco Del Lungo (capitano), 2 Francesco Di Fulvio, 3 Luca Damonte, 4 Luca Marziali, 5 Andrea Fondelli, 6 Giacomo Cannella, 7 Alessandro Velotto, 8 Gonzalo Echenique, 9 Nicholas Presciutti, 10 Lorenzo Bruni, 11 Edoardo Di Somma, 12 Vincenzo Dolce, 13 Gianmarco Nicosia. In tribuna Vincenzo Renzuto Iodice e Francesco Condemi.

Nella prima fase l’Italia ha vinto il Girone B, passando direttamente ai quarti di finale, mentre la Serbia, dopo essere arrivata seconda alle spalle della Spagna nel Girone D, ha battuto il Giappone negli ottavi di finale per 16-10. Va ricordato, inoltre, che le finaliste del torneo staccheranno i primi due pass in palio per le Olimpiadi di Parigi 2024.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della sfida tra Italia e Serbia, valida per i quarti di finale dei Mondiali 2023 di pallanuoto maschile: oggi, martedì 25 luglio, il match inizierà alle ore 09.30 italiane, mentre la nostra diretta inizierà attorno alle ore 09.00. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

Foto: Giorgio Scala/DBM/Federnuoto