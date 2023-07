LIVE Scherma, Mondiali 2023 in DIRETTA: si comincia con spada femminile e sciabola maschile a Milano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della quarta giornata dei Mondiali di scherma a Milano: Dopo le prime tre giornate dedicate alle qualificazioni, oggi si assegnano le prime medaglie con le prove individuali di spada femminile e sciabola maschile. C’è attesa per l’Italia, che spera di festeggiare i primi podi.

Ad aprire il programma saranno le spadiste. I fari sono puntati soprattutto su Rossella Fiamingo e Mara Navarria, che si presentano assolutamente tra le favorite anche per la medaglia d’oro. In pedana scenderanno anche Alberta Santuccio e Federica Isola, che sono sicuramente due outsider di lusso in una gara che davvero è apertissima e dove può succedere di tutto.

Dalle 11.00 toccherà anche agli sciabolatori. Una stagione un po’ complicata per gli azzurri, ma nei grandi appuntamenti i nostri portacolori difficilmente sbagliano. Luca Curatoli e Luigi Samele sono probabilmente gli uomini di punta, ma attenzione anche a Michele Gallo e Riccardo Nuccio.

Si comincia dalle 8.30 con i primi assalti della spada femminile e poi a seguire quelli della sciabola maschile. OA Sport offrirà la diretta testuale dell’evento per non perdervi nemmeno un assalto. Buon divertimento.

Foto: Bizzi Federscherma