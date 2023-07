Sport in tv oggi (martedì 18 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 18 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Mondiali degli sport acquatici a Fukuoka (Giappone) a tenere banco con tanta Italia impegnata nel nuoto di fondo, con Gregorio Paltrinieri a caccia di un riscatto nella 5 km, tuffi, nel nuoto artistico e nella pallanuoto femminile, con il Setterosa di Carlo Silipo che giocherà contro il Sudafrica il secondo match del Gruppo C.

Assisteremo poi la 17ª tappa della Tour de France che potrebbe regalare non poche emozioni, non dimenticando i tanti tornei della settimana tennistica, tra cui Palermo con tante giocatrici nostrane sulla terra rossa siciliana. Italia impegnata anche negli Europei di hockey pista contro la Francia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, mercoledì 12 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 18 luglio

1.00 Nuoto di fondo, Mondiali a Fukuoka (Giappone): 5 km femminile – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201), in streaming su RaiPlay, NOW e su Recast TV.

2.00 Pallanuoto femminile, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Kazakistan-Olanda (Gruppo B) – Diretta streaming su Recast TV.

2.00 Nuoto artistico, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Duo libero – Preliminari (Gruppo B) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay, NOW e su Recast TV.

3.00 Nuoto in acque libere, Mondiali a Fukuoka (Giappone): 5 km maschile – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201), in streaming su RaiPlay, NOW e su Recast TV.

3.00 Tuffi, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Piattaforma 10m femminile – Preliminari – Diretta tv su Sky Sport Action (206), in streaming su RaiPlay2 , NOW e su Recast TV.

3.30 Pallanuoto femminile, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Spagna-Israele (Gruppo B) – Diretta streaming su Recast TV.

5.00 Pallanuoto femminile, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Sudafrica-Italia (Gruppo C) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201), in streaming su RaiPlay, NOW e su Recast TV.

5.00 Nuoto artistico, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Duo libero – Preliminari (Gruppo A) – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay3, NOW e su Recast TV.

6.30 Pallanuoto femminile, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Argentina-Grecia (Gruppo C) – Diretta streaming su Recast TV.

7.30 Tuffi, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Piattaforma 10m femminile – Semifinale – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay, NOW e su Recast TV.

8:00 Surf, Jeffreys Bay: sesta giornata – Diretta streaming su eurosport.it e Discovery+.

8.00 Nuoto artistico, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Solo libero maschile – Preliminari – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), in streaming su RaiPlay2, NOW e su Recast TV.

9.00 Pallanuoto femminile, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Canada-Nuova Zelanda (Gruppo D) – Diretta streaming su Recast TV.

10.00 Tennis, ATP Gstaad (Svizzera): primo turno – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.

(Fognini vs Ramos-Vinolas 3° match non prima delle 15.30)

10.30 Pallanuoto femminile, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Australia-Usa (Gruppo D) – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay e su Recast TV.

11.00 Tennis, ATP Bastad (Svezia): primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (205), SuperTennis, in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.

(Cecchinato vs Kotov 3° match e inizio programma alle 11.00; Arnaldi vs Ruusuvuori 4° match e inizio programma alle 11.00)

11.00 Tuffi, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Team Event 3m/10m misto – Finale – Diretta tv su Rai2 HD, Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay, NOW e su Recast TV.

12.20 Ciclismo, Tour de Francia: 17ª tappa (Saint-Gervais Mont-Blanc-Courchevel) – Diretta tv dalle 12.00 su Eurosport1 HD, dalle 14.45 su Rai2, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.00 Pallanuoto femminile, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Giappone-Ungheria (Gruppo A) – Diretta streaming su Recast TV.

12.30 Nuoto artistico, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Tecnico a squadre – Finale – Diretta tv su Rai2 HD, Sky Sport Summer (201), in streaming su RaiPlay, NOW e su Recast TV.

13.30 Pallanuoto femminile, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Cina-Francia (Gruppo A) – Diretta streaming su Recast TV.

16.00 Tennis, WTA Palermo: primo turno – Diretta tv su RaiSport HD, SuperTennis, in streaming su RaiPlay,su supertennis.tv, SuperTennix e su WTA Tv.

(Stefanini vs Danilovic 1° match e inizio programma dalle 16.00; Cocciaretto vs Sorribes Tormo 2° match e inizio programma dalle 16.00; Bronzetti vs Andreeva 3° match e inizio programma dalle 16.00; Trevisan vs Kasatkina non prima delle 20.00; Paolini vs Rus 4° match e inizio programma dalle 16.00)

17.00 Tennis, ATP Newport (USA): primo turno – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.

21.00 Hockey pista, Europei a Sant Sadurnì d’Anoia (Barcellona, Spagna): Italia-Francia – Diretta streaming su www.fisrtv.it.

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI TUFFI ALLE 7.30 E ALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI NUOTO ARTISTICO DALLE 12.30

Foto: LaPresse