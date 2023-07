LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: Jodoin Di Maria a caccia del pass olimpico, Italia outsider nel team event

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di tuffi a Fukuoka. Prosegue la rassegna iridata e gli azzurri vogliono continuare a stupire dopo i buoni risultati dei primi giorni e il primo podio e pass olimpico conquistato ieri nel sincro 3 metri da Pellacani e Bertocchi. Oggi si disputano due gare importanti per la spedizione italiana, la qualificazione e la semifinale della piattaforma donne, con in palio i pass olimpici per le prime 12 atlete classificate che disputeranno la finale e il team event misto.

Nella prima gara di giornata, la qualificazione della piattaforma, seguita poi dalla semifinale, ci sono due atlete azzurre al via, Maia Biginelli e Sarah Jodoin Di Maria. Quest’ultima ha tutte le possibilità di volare in Francia con anticipo, visto che lo scorso anno ha concluso con uno strepitoso settimo posto la gara iridata e oggi proverà a centrare l’ingresso in finale, alla sua portata che significherebbe staccare il secondo biglietto azzurro per i Giochi di Parigi. Per Maia Biginelli, invece, un’altra gara per fare esperienza e per metersi a confronto con le big della specialità. Per i punteggi più alti fari puntati come al solito sulle cinesi, Yuxi Chen, che lo scorso anno non partecipò alla rassegna iridata di Budapest e Hongchan Huang, anche lei assente un anno fa. Non ci sarà la giapponese Rikuto Tamai, argento un anno fa a Budapest. Sarà presente, invece, la britannica Spendolini Sirieix che trionfò all’Europeo di Roma, precedendo la ucraina Lyskun che non èp presente qui e la tedesca Maria Wassen che è a Fukuoka

La seconda gara di giornata assegna il titolo iridato del team event a squadre misto. L’Italia è campione europea in carica ma con una formula differente da quella del Mondiale, con quattro atleti al via, mentre qui le squadre sono composte da due soli tuffatori. per la squadra azzurra saranno in gara Chiara Pellacani e Lorenzo Marsaglia. Tante le Nazionali che puntano alla medaglia, a partire dalla favoritissima Cina che schiera Choi e He, fino ad arrivare al Messico, passando per Germania e Stati Uniti. Assenti le coppie ucraina e britannica. L’Italia, con una grande gara, potrebbe anche aspirare al podio.

Si comincia alle 3.00 con le eliminatorie della piattaforma femminile, alle 7.30 la semifinale della piattaforma femminile. Dalle 11.00 il team event misto.