Italia-Canada pallanuoto, Mondiali 2023: programma, orario, tv, streaming

Dopo il secondo successo odierno del Setterosa, anche il Settebello cercherà il bis ai Mondiali 2023 di pallanuoto nel match di domani, mercoledì 19 luglio, alle ore 02.00 italiane, quando gli azzurri di Sandro Campagna affronteranno il Canada nella seconda giornata del Girone B a Fukuoka, in Giappone.

Al Marine Messe Fukuoka Hall B, infatti, andrà in scena la sfida che varrà il primato solitario nel raggruppamento: nel primo turno, infatti, l’Italia ha regolato la Francia per 13-6, mentre il Canada ha piegato per 13-10 la Cina.

La diretta tv di Italia-Canada sarà assicurata da Rai 2 HD e Sky Sport Summer, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Sky Go, Now e Recast TV, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale del match del Settebello.

CALENDARIO ITALIA-CANADA OGGI

Mercoledì 19 luglio

02.00 Italia-Canada (Gruppo B) – Rai 2 HD, Sky Sport Summer, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

03.30 Cina-Francia (Gruppo B) – Recast TV

05.00 Croazia-Ungheria (Gruppo C) – Recast TV

06.30 Spagna-Montenegro (Gruppo D) – Recast TV

09.00 Sudafrica-Serbia (Gruppo D) – Recast TV

10.30 Grecia-Kazakistan (Gruppo A) – Recast TV

12.00 Giappone-Argentina (Gruppo C) – Recast TV

13.30 Stati Uniti-Australia (Gruppo A) – Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

PROGRAMMA ITALIA-CANADA OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Summer.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV.

Diretta live testuale: OA Sport.

