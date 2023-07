LIVE Italia-Francia, Europei hockey pista 2023 in DIRETTA: match in serata, azzurri attesi alla seconda prova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno Amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Francia, seconda partita dei Campionati Europei 2023 di hockey su pista, quest’anno in scena in Spagna, in quel di Sant Sadurni D’Anoia (Catalogna).

Dopo la sfida contro il Portogallo, per gli azzurri di Alessandro Bertolucci è la volta di affrontare la Francia, una rivale in forte ascesa che è sì alla portata di Cocco e compagni, ma che potrà dare filo da torcere alla selezione italiana, come ha dimostrato il recente e stretto 2-1 con cui l’Italia ha battuto i transalpini al Goldencat, torneo in preparazione a questi Europei.

Personalità, ritmo e cattiveria agonistica: questi gli ingredienti per provare, in un torneo così complicato e duro sin dalle prime battute, a superare i rivali di giornata, pensando anche alla sfida che attende l’Italia, domani, contro la Spagna.

