Sport in tv oggi (martedì 11 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Fari puntati su Wimbledon e sul Tour de France. Sulla celebre erba di Londra, Jannik Sinner va a caccia del pass per la prima semifinale in carriera in questo Slam, affrontando il russo Roman Safiullin. Servirà una prestazione convincente all’altoatesino per piegare il suo avversario, che sta un p0′ giocando sulle nuvole.

Decima tappa della Grande Boucle, con i corridori che saranno chiamati ad affrontare la Vulcania – Issoire di 167.2 km e vedremo quale sarà la piega di questa frazione. Un percorso nervoso in cui potrebbero esserci delle fughe a monopolizzare la scena, mentre gli uomini di classifica si guarderanno.

08.00 Tiro a volo, Coppa del Mondo a Lonato: skeet uomini 50 piattelli – Nessuna copertura tv/streaming.

08.00 Tiro a volo, Coppa del Mondo a Lonato: skeet donne 50 piattelli – Nessuna copertura tv/streaming.

11.03 Vela, Test event olimpico – Nessuna copertura tv/streaming.

12.00 Softball, Mondiali a Balbriggan (Irlanda): Gran Bretagna-Australia – Diretta streaming su gametime.sport.

12.00 Volley femminile, Europei U17: Italia-Polonia – Nessuna copertura tv/streaming.

13.05 Ciclismo, Tour de France: decima tappa (Vulcania – Issoire) – Diretta tv dalle 12.45 su Eurosport1 HD, dalle 14.45 su Rai2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 12.45; su RaiPlay dalle 14.45.

14.00 Tennis, Wimbledon: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 254, Sky Sport 255 e Sky Sport 256, in streaming su SkyGo e su NOW.

(Sinner vs Safiullin 2° incontro e inizio programma dalle 14.00)

15.00 Softball, Mondiali a Balbriggan (Irlanda): Stati Uniti-Cina Taipei – Diretta streaming su gametime.sport.

19.00 Volley, Mondiali U21: Italia-Argentina – Diretta streaming su Volleyball World Tv.

19.30 Softball, Mondiali a Balbriggan (Irlanda): Botswana-Irlanda – Diretta streaming su gametime.sport.

