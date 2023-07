Tour de France 2023 in tv oggi: orario d’inizio 11 luglio, programma RAI ed Eurosport, streaming

Il Tour de France ha usufruito del primo giorno di riposo dopo nove tappe in cui si è subito infiammata la lotta tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Dopo aver ricaricato le energie lunedì, si riparte immediatamente con la Vulcania-Issoire di 167,2 chilometri, frazione che promette di regalare un’altra opportunità ai fuggitivi.

Frazione molto mossa, con cinque GPM da affrontare che promettono bagarre tra chi punta alla maglia a pois. Pronti via e ci sono il Col de la Moreno (4,8 km al 4,7%) ed il Col de Guery (7,8 km al 5%), seguiti da un tratto di saliscendi di una trentina di chilometri che poi trova il suo culmine con il Col de la Croix Saint-Robert (6 km al 6,3%) e la Cote de Saint-Victor-la-Riviere (3 km al 5,9%). Altro tratto mangia e bevvi e poi inizia l’ultima ascesa, la Cote de la Chapelle-Marcousse (6,5 km al 5,6%), che scollina ai -29 dal traguardo. C’è però un altro tratto di leggera salita e poi si scende verso l’attivo, ma prima un tratto in contropendenza verso Tourzel.

La decima frazione del Tour de France 2023 sarà visibile in diretta televisiva in chiaro su Rai 2 dalle 14.45, mentre su Eurosport 1 (in abbinamento) sarà possibile visionare tutta la tappa dalle 12.45. RaiPlay garantirà lo streaming in chiaro dalle 14.45, mentre in abbonamento sarà disponibile su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12:45. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle 13:00.

PROGRAMMA DECIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Martedì 11 luglio

Decima tappa: Vulcania – Issoire (167.2km)

Orario di partenza: 13:05

Orario d’arrivo: 17.15 circa

DECIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 HD dalle 12.45

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 12.45

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 13.00

Foto: LaPresse