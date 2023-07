LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: salite a volontà sul Massiccio Centrale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2023

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della decima tappa del Tour de France 2023. Dopo il giorno di riposo si riparte con un’altra frazione sul Massiccio Centrale che non sarà banale da interpretare.

Si parte da Vulcania per arrivare a Issoire: 167.2 chilometri e oltre 3000 metri di dislivello. Subito ci sarà il Col de la Moréno dopo la partenza: 4,8 km al 4,7%. Successivamente si affronterà il Col de Guéry (7,8 km al 5%) e una serie di sali e scendi per arrivare al traguardo volante di Le Mont-Dore che precederà il seconda categoria del Col de la Croix Saint-Robert (6 km al 6,3%). Discesa e ancora pochissimo spazio per rifiatare, il terza categoria della Côte de Saint-Victor-la-Rivière (3 km al 5,9%). Si scenderà verso Ardes prima di affrontare l’ultima asperità di giornata, il terza categoria della Côte de la Chapelle-Marcousse (6,5 km al 5,6%) e la discesa per planare verso il traguardo finale.

Una frazione che sembra si addica particolarmente a una fuga da lontano: Magnus Cort Nielsen è un grande specialista in queste situazioni e potrebbe provare a vincere la terza tappa in carriera alla Grande Boucle. Wout Van Aert ha faticato tanto nella tappa di domenica, ma se si arrivasse in una volata ristretta sarebbe il principale indiziato insieme al rivale di sempre Mathieu Van der Poel. Occhio anche a Julian Alaphilippe che vuole riscattarsi dopo una prima settimana incolore, mentre anche Alberto Bettiol proverà a muoversi.

Si comincia alle 13.05

